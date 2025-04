De Andrés asegura que el PP es "consciente en toda su dimensión de que el PNV está en un pacto muy cerrado" con el PSOE

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que el Partido Popular es "completamente consciente en toda su dimensión de que el PNV está en un pacto con el PSOE muy cerrado" que es "de largo alcance". Así, ha señalado que su partido sabe que "no va a ser posible una alternativa a Sánchez si no hay unas elecciones" porque no va a "llegar de un pacto" con los jeltzales ni con Junts.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, De Andrés ha señalado que la relación entre su partido y el Partido Nacionalista Vasco está "condicionada" por el hecho de que "el PP se ha hecho consciente de que el PNV tiene un compromiso de muy largo alcance con el Partido Socialista, que hay una vinculación que les obliga" en todas las instituciones y que, "independientemente de lo bien o muy mal que lo haga el Gobierno de Sánchez, el PNV va a seguir apoyándolo".

A su entender, el Partido Nacionalista Vasco "hace ya mucho tiempo que está dentro del ámbito progre" y es una formación "atrápalo-todo", no "un partido con un proyecto ideológico que sea fácilmente identificable". Por eso, ha señalado, "apoya las leyes de Irene Montero" y también "toda la política económica de Pedro Sánchez".

"No sé por qué algunos se empeñan en decir que el PNV es derecha", ha apuntado, insistiendo en que el PP es "consciente" de dónde está y va a estar "por mucho tiempo" ubicado el PNV.

En este marco, preguntado por la posibilidad de acercamiento de su partido a la formación jeltzale, ha defendido que los populares "donde tenemos que dirigirnos es sobre todo al electorado del PNV, que está decepcionado con su partido porque lo que está haciendo es apoyar una política económica que, más allá de todos los casos de corrupción, todas las irregularidades, el debilitamiento del sistema constitucional", está conduciendo a "una pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias" y un encarecimiento de "todo".

Según ha indicado, "realmente el Partido Popular es completamente consciente en toda su dimensión de que el PNV está en un pacto con el PSOE que es muy cerrado" y de que, "cuando se sale del apoyo al PSOE, es porque ya otros se habían salido y su voto ya no es necesario, pero cuando el voto es necesario siempre está con el PSOE es el último partido que se separa de la doctrina del PSOE".

"Y eso va a seguir sucediendo así porque su compromiso es muy alto. Hay que darse cuenta de que en el Gobierno Vasco dependen del Partido Socialista, también en las tres diputaciones, en los ayuntamientos, en todas partes" y, además, ahora el PSE-EE "tiene a Bildu" y podría "desalojar al PNV de todas las instituciones vascas" con acuerdos con la coalición soberanista.

Por tanto, ha señalado "el apoyo del PNV podría llegar ocasionalmente y siempre cuando ya su voto realmente no sea necesario para Sánchez". Por lo que respecta a Junts, ha planteado que la formación catalana "se está reubicando" y, tras estar en "una posición de apoyo" al Gobierno, "a raíz de las discrepancias que ha habido en relación con la ley de Amnistía, ha decidido que va a hacer lo que le dé la gana" y apoyará a Sánchez "en unas cosas y en otras cosas se sale".

ELECCIONES

Por su parte, ha añadido, el PP va a estar en "una alternativa política al Gobierno de Sánchez y de todos los que le vienen apoyando" y que "es con los ciudadanos" porque, en el PP, saben "todos que no va a ser posible una alternativa a Sánchez si no hay unas elecciones".

"A quien nos dirigimos constantemente, en el País Vasco y en el conjunto de España es a los ciudadanos, y ahí es donde puede llegar la alternativa. No va a ser porque se pueda llegar a un pacto con PNV-PP-Junts, ni nada parecido, que sabemos perfectamente que no se va a producir", ha insistido.