Óscar López pide no menospreciar el discurso de Ayuso porque "cala": "Hace política banal para encubrir su gestión"

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, pidió anoche "no caer en el error de menospreciar", como ha hecho la izquierda, el discurso de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, porque "cala", pese a que aseguró que hace una política "banal y sin ningún tipo de argumento para encubrir su gestión".

Durante el encuentro con vecinos y militantes celebrado en la Agrupación Socialista del Centro de Madrid, López afirmó que no es ninguna broma lo que está pasando en el mundo, ni en Europa, ni en Madrid. "Y Madrid es el principal exponente de esa política que está recorriendo Europa y que está recorriendo también Estados Unidos, también países como Brasil, como Argentina, democracia, las democracias más avanzadas, donde estamos escuchando cosas que no se escuchaban desde los años 30 del siglo pasado y que cien años después se vuelven a escuchar. Y es verdaderamente infumable, es intolerable", indicó.

En estos sitios, continuó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, han salido personajes, discursos, que "parecen increíbles y muchas veces desde la izquierda hemos cometido el error de menospreciarlo, de decir, va, eso es una tontería, nadie va a hacer caso a eso, eso, ¿quién se lo va a creer?".

Pero, a su juicio, esos discursos han hecho y están haciendo mucho daño en el mundo, "haciendo que retrocedan las democracias, que haya discursos nazis en Alemania, que era impensable hace sólo 20 años".

A continuación López ha pedido a su partido que no cometa el error de menospreciar el discurso de la presidenta autonómica "porque eso cala". "Al final es una política absolutamente banal, absolutamente carente de ninguna razón, de ningún argumento, que tiene un objetivo muy claro, que es encubrir la gestión en la Comunidad de Madrid y hablar de otras cosas", ha apostillado.

"No vamos a hablar de las residencias, de lo que pasa en las residencias, no, hombre, no, de eso no. O vamos a hablar de cómo se privatizan los centros de salud, o los colegios, no, claro, de eso no. O vamos a hablar de cómo hay un modelo de vivienda que lo hace absolutamente inasequible para cualquier persona, y especialmente para los jóvenes, no, de eso no. No hablemos de eso, claro, hablemos de otra cosa, de la última estracanada que se me ocurra, o la última fricción", ha añadido el ministro sobre el discurso de Ayuso.

En su cuenta de 'X', el PSOE de Madrid resumió el encuentro de anoche de López con las siguientes frases: "Madrid no necesita bufonadas, necesita soluciones. No es ninguna broma, están haciendo retroceder democracias en Europa. Mientras nos distraen olvidan lo importante: sanidad, vivienda, educación. Es momento de la #IzquierdaValiente".