Ibon Navarro: "Hemos tenido que ganar dos veces"

Bilbao, 11 ene (EFE).- Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, felicitó "doblemente" a su equipo por haber "mantenido la calma" y "conectarse" en el último minuto y medio de partido para ganar a un Surne Bilbao Basket (81-86) que recortó una desventaja de 20 puntos a solo 1 a 1.35 para el final del partido.

"Hemos tenido que ganar dos veces", destacó el técnico del equipo malagueño, a quien no le sorprendió esa reacción del equipo local porque ya había avisado a sus jugadores de que el Bilbao Basket "siempre compite".

"Durante 30 minutos hemos hecho un partido bastante serio y ese último cuarto, obviamente, no me ha gustado. El Bilbao Basket se ha soltado la presión y nosotros teníamos demasiados jugadores fuera del partido. El mérito ha sido ganar un partido que estaba con una tendencia clara de que el Bilbao Basket remontaba. Y no han estado lejos", explicó Navarro.

El entrenador vitoriano se felicitó de que, después de parar el partido con 78-79 en el marcador, en esos 95 segundos finales su equipo "ejecutó bien la salida del tiempo muerto".

"En el último cuarto no hemos ejecutado nada bien y haber estado centrados para hacer la última jugada tiene mérito. Veremos lo que ha pasado en el partido, pero también tiene un punto de mérito lo que ha hecho Bilbao en el último cuarto para volver", concluyó Navarro. EFE

ibn/ro/asc