Corberán: "No hay que venirse abajo"

Sevilla, 11 ene (EFE).- Carlos Corberán, entrenador del Valencia, reconoció su decepción porque a su equipo se le escaparon en el tiempo añadido tres puntos que tenían "muy cerca" en su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán, con el empate a uno frente al Sevilla, aunque recalcó que "no hay que venirse abajo" y que seguirán luchando por revertir la situación.

"He visto momentos buenos del equipo, con personalidad, y no he visto a un Sevilla cómodo en el campo. Hemos trabajado el partido hasta el final, pero desgraciadamente, en una acción en el descuento, se nos han ido tres puntos que teníamos muy cerca", lamentó tras el encuentro el técnico valenciano.

Corberán aseguró, en cualquier caso, que van a "seguir creciendo a nivel de madurez competitiva, sabiendo gestionar mejor cada momento del partido", y que esto "es algo a hablar y a revisar".

Sobre la actuación del Valencia en el feudo sevillista, comentó que le "ha gustado la intensidad y la competitividad", y también el rendimiento de su equipo en defensa en la primera mitad, y añadió: "no hemos sufrido, veíamos que el partido estaba controlado, pero hasta el final no hay nada que dar nada por seguro".

Preguntado por el error del meta georgiano Giorgi Mamardashvili en la jugada del 1-1, el preparador del Valencia afirmó que "no se trata de individualizar nada" porque tienen "un gran portero" que "no ha podido actuar mejor en el gol", con lo que "hay que asimilar el dolor" y "en otro momento" tendrán "más suerte".

"Tenemos que centrarnos en lo que debemos de hacer para conseguir los resultados, porque los resultados son una consecuencia... Me quedo con la actitud, el deseo y el compromiso. Si seguimos luchando así, vamos a conseguir mejores resultados, ésa es la clave, y en ningún momento venirnos abajo", aseveró Corberán. EFE

