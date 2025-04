Mazón critica a quienes "usan el dolor de víctimas para su lucha política" y ensalza el plan de ayudas de PP en Congreso

El presidente del PPCV y 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado que hay "demasiada gente que está utilizando el dolor de las víctimas para hacer su lucha política en vez de votar a favor o en contra de lo que de verdad merece la gente", al tiempo que ha ensalzado la proposición de ley con medidas para ayudar a los afectados por las riadas que planteará el PP en el Congreso.

Así se ha pronunciado este viernes Mazón en declaraciones a los medios de comunicación en Alzira (Valencia), donde ha asistido a la Junta Provincial del PP en Valencia, al ser preguntado por si entendería que no fuera aprobada la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso.

Al respecto, Mazón ha recalcado que no quiere "imaginarse" a los diputados valencianos de otros partidos o cualquier diputado que no sea del Partido Popular "que no vote a favor de lo que va a plantear el Partido Popular en el Congreso de los Diputados para los afectados de la dana" para la "reconstrucción".

"No quiero ni imaginarme que haya un solo diputado, especialmente ni un solo diputado valenciano, que no vote a favor. Si hay algún solo diputado o diputada valenciano que no vote a favor, va a tener que dar explicaciones, porque esto va más allá de la lucha política. Desgraciadamente, aquí hay demasiada gente que está utilizando el dolor de las víctimas para hacer su lucha política en vez de votar a favor o en contra de lo que de verdad merece la gente", ha censurado.

Por otra parte, preguntado por si su presencia en la Junta Provincial del PP de Valencia es una muestra de apoyo a él como 'president', Mazón ha sostenido que "el apoyo es a los afectados, al pueblo de Valencia, a los que han perdido tantas cosas y a los que han tenido tanto dolor".

En este sentido, ha defendido que el PP de Valencia "ha decidido echarse a la mochila la recuperación". "Ha decidido poner en marcha medidas que hemos puesto desde la Generalitat o desde la Diputación de Valencia sin impuestos, cosa que el Gobierno sí que cobra impuestos", ha recalcado.

No obstante, ha agregado que "queda mucho trabajo por realizar". "Somos perfectamente conscientes de que tenemos que estar permanentemente luchando por lo que se necesita y reivindicando lo que el Gobierno de España no nos está trasladando", ha concluido.

Por su lado, el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha recalcado que Mazón "tiene nuestro apoyo desde siempre y lo continuará teniendo". "Siempre decimos que los cargos estamos para dar la cara y el presidente si algo ha hecho es dar la cara", ha sostenido.

"Se exige mucha información de Mazón y muy poca de (Pedro) Sánchez, que vino, salió huyendo y no sabemos más de él", ha reprochado, al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno de no atenderles: "Ni está ni se le espera".