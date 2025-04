EL PP pide al PSOE que rompa su coalición con Sumar si asiste a la investidura de Maduro

Oviedo, 10 ene (EFE).- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este viernes al PSOE que "se deje de medias tintas" y sea contundente a la hora de apoyar la democracia en Venezuela por lo que, en su opinión, debe romper la coalición de Gobierno con Sumar si finalmente se confirmara que habrá un representante de IU en la toma de posesión de Nicolás Maduro.

A pocas horas de una investidura que tanto el actual presidente, Nicolás Maduro, como el opositor Edmundo González Urrutia han prometido asumir, Gamarra ha pedido al Gobierno español que "debe dejar de ponerse de perfil para no molestar a sus socios" y ponerse "del lado correcto de la historia y de la democracia".

"O el PSOE rompe su coalición con Sumar o estará avalando la dictadura de Maduro. No caben medias tintas", ha añadido la dirigente popular en referencia a la presencia anunciada de un miembro de IU en la toma de posesión de Maduro, si se llega a confirmar.

En su opinión, el Gobierno no puede estar "el miércoles hablando de Franco y el viernes aplaudiendo a Maduro en su toma de posesión, no puede haber un miembro de uno de los partidos del gobierno respaldando la dictadura".

Gamarra ha criticado también que no hubiese ningún representante del Gobierno en las manifestación que la oposición a Maduro convocó ayer en la plaza del Sol de Madrid, a la que si asistió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus antecesores, Mariano Rajoy y José María Aznar.

Miles de venezolanos se han lanzado a la calle en las últimas horas en su país y en muchas otras ciudades del mundo, como Madrid y Barcelona para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales venezolanas del 28 de julio y en contra de un nuevo mandato de Maduro.

Gamarra ha reiterado su "apoyo, respaldo y solidaridad con el pueblo venezolano, que lucha para evitar que la dictadura se perpetúe en el poder" y ha advertido de que no hay que hablar de izquierda o de derecha, sino de democracia y de estar en el lado correcto, el de los que ganaron las elecciones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya ha avanzado que el Gobierno español no reconocerá el resultado de las elecciones en Venezuela hasta que no se hagan públicas las actas electorales y que no habrá representación del país en la toma de posesión de Maduro, pero también ha reprochado al PP que haga un uso partidario de la situación que se vive en ese país.EFE

