Ebrard advierte que EEUU se vería dañado si impone aranceles a la vez a México y China

Ciudad de México, 10 ene (EFECOM).- El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió este vienes que "no es posible" plantear una estrategia de aranceles tanto a México como a China, como ha amenazado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sin dañar la economía estadounidense, por lo que su país cuenta con una "ventaja estratégica" en las negociaciones con Washington.

Así lo indicó durante su intervención en el 'Seminario de Perspectivas Económicas 2025' del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), al subrayar que esas medidas resultarían contraproducentes para Estados Unidos.

"No se puede al mismo tiempo tomar medidas para desacoplarse de China y ser proteccionista con México. Estructuralmente, no se puede. A muchos de los que argumentan que sí se puede, se lo hemos discutido y te acaban por conceder que no se puede. Esa va a ser la ventaja estratégica de México", expuso Ebrard.

En este sentido, aseveró que los aranceles a México, principal socio comercial de su vecino del norte, aumentarían la inflación y frenarían el crecimiento en Estados Unidos.

"¿Es compatible que tengas en esta nueva era de proteccionismo una estrategia muy agresiva con México y con China al mismo tiempo? En nuestro punto el cálculo es que no es posible. No puedes tener una inflación baja y crecimiento sostenible en Estados Unidos si estás aplicando un proteccionismo muy fuerte en México respecto de China”, dijo Ebrard.

Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero, ha anunciado que una de sus primeras órdenes ejecutivas será imponer aranceles de 25 % a “todos los productos” de México y Canadá, hasta que se "detenga la invasión" de los migrantes y drogas, en particular el fentanilo.

Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha evitado la confrontación directa con el presidente electo estadounidense y ha apostado por resaltar los beneficios aportados a ambos países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde 2020 y cuya revisión está prevista para 2026. EFECOM

