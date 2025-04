Rodríguez, "convencido" de que Fiscalía tiene "una orden" de no pactar con González Amador

Madrid, 9 ene (EFE).- El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha dicho este jueves que está "convencido" de que la Fiscalía recibió "una orden desde arriba" para no resolver con un pacto el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, investigado por un presunto fraude a Hacienda.

En una entrevista en Antena 3, recogida por EFE, Rodríguez ha argumentado esta "suposición" subrayando que "había un ofrecimiento de pacto" pero, diez meses más tarde, "todavía no se ha llegado" a concretar.

Rodríguez ha refrendado esta mañana el testimonio que ofreció ayer, miércoles, ante el juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reconociendo que filtró a algunos medios el correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto le anuncia a la defensa de Alberto González Amador que van a presentar una denuncia y que hay posibilidad de pacto.

Asimismo, ha asegurado que "desconocía" la existencia del correo anterior del 2 de febrero en el que González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía por el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.

Rodríguez ha indicado que él difundió el correo del 12 de marzo después de que se lo enviara el propio González Amador, sin revelar por tanto "ningún secreto", y ha justificado haberse involucrado en su defensa bajo el pretexto de que este caso "afecta a la reputación de la presidenta".

Ha agregado, a su vez, que Díaz Ayuso "no era novia" de González Amador cuando él presuntamente cometió los delitos fiscales, por lo que "no tuvo ningún beneficio".

"Todo se ha sacado de quicio para atacar a Isabel Díaz Ayuso", ha aseverado su jefe de gabinete, quien cree que "este asunto se hubiera cerrado" de no ser González Amador pareja de la dirigente del PP, y atribuye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una responsabilidad directa en este caso.

En este sentido, se ha referido a los mensajes que recibió el ya exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato, para que utilizara el correo de González Amador. "El jefe de gabinete (de Sánchez, entonces Óscar López) no puede mandar presionar a un portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid si no tiene el permiso del presidente del Gobierno, esto no se improvisa".

Por último, Rodríguez ha manifestado que el fiscal general del Estado debe recibir una sentencia "ejemplar", pues considera "inaceptable" que haya usado su cargo "para hundir a un ciudadano", y le ha acusado además de haber "borrado" los mensajes de su teléfono para "engañar" a la Guardia Civil. EFE