Clavijo acusa a La Rioja de no colaborar en el reparto de migrantes, mientras agradece a Euskadi y Cataluña su apoyo

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha acusado este jueves a La Rioja de no colaborar en el reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias, ni ahora cuando gobierna el 'popular' Gonzalo Capellán, pero tampoco cuando estaba al frente la socialista Concha Andreu. Por contra, ha agradecido al País Vasco y a Cataluña por haber estado siempre predispuestas a ofrecer su ayuda.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Clavijo ha agradecido al País Vasco y al lehendakari, Imanol Pradales, por "todo el apoyo" que ha prestado a Canarias, y ha destacado que Cataluña siempre ha estado "predispuesta" a lo largo de los años a acoger menores migrantes, a diferencia de otras comunidades autónomas.

"Por ejemplo, Logroño. La Rioja no ha estado de hecho ni en la época en la que estaba gobernada por el Partido Socialista ni ahora que está gobernada por el Partido Popular", ha sentenciado al ser preguntado sobre cuáles regiones no colaboraban, recordando que también pasaba cuando el ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, era presidente de Canarias.

Al hilo, ha lamentado que los repartos extraordinarios "obedecen a la voluntariedad de las comunidades autónomas", y eso "retrasa muchísimo" un tiempo "que no tenemos", porque "por cada menor que sale" han llegado "700 en las últimas tres semanas".

CREE QUE JUNTS ES COHERENTE, AUNQUE NO LO COMPARTE

En otro orden de cosas, Clavijo ha calificado como "coherente" la negativa de Junts sobre el reparto de menores migrantes a Cataluña, ya que "son independentistas" y entienden que el Gobierno de España "no tiene por qué meterse en temas migratorios en el país catalán".

"Es coherente. No lo comparto porque yo no soy independentista, pero dentro de su discurso es coherente", ha remachado, esgrimiendo que Junts aspira a tener un país independiente y no quiere reformar la Ley de Extranjería para establecer la obligatoriedad del reparto de menores.