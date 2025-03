Podemos cree "una vergüenza" que el rey emérito participe en los homenajes a la democracia

Madrid, 8 ene (EFE).- El portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado este miércoles que si el rey emérito Juan Carlos I participara en alguna de las actividades de conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco sería "una vergüenza sin parangón" en la historia de España.

"Que el PSOE diga que hay que homenajear al corrupto y ladrón rey emérito es una vergüenza, es un insulto a los españoles, algo deleznable, abominable, execrable, vil, vomitivo y perverso", ha afirmado en una rueda de prensa.

El Gobierno dejó ayer en manos de la Casa Real que el rey Juan Carlos participe en alguno de los actos previstos a lo largo de todo este año con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Fuentes del Gobierno señalaron que todo tendrá que hablarse y acordarse.

Los actos con motivo de ese aniversario han comenzado este miércoles en el Museo Reina Sofía con un evento presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al que no ha asistido el rey Felipe VI porque hoy recibe en el Palacio Real a los nuevos embajadores acreditados en España.

Una ausencia que Podemos considera "coherente", así como la del Partido Popular, un partido al que ha tachado de "heredero" del franquismo y que "alberga en su seno a franquistas". Podemos, ha confirmado Fernández, tampoco fue invitado al acto.

El portavoz del partido ha afirmado que aunque cualquier acto que sirva para poner en valor la muerte del dictador "a priori es una buena iniciativa" es insuficiente, y ha acusado al PSOE de ser "el mantenedor de la monarquía impuesta por Franco".

"Todavía vivimos en un régimen del 78 que no supone una democracia plena en este país. La muerte de Franco no acabó con el franquismo y hay muchas estructuras franquistas que permanecen vivas como la monarquía, la judicatura o los cuerpos y fuerzas de seguridad y el PSOE no ha hecho nada para eliminarlas", ha añadido.

Si el Gobierno y el PSOE creyeran en la democracia y las libertades, ha agregado, lo que debería hacer es "un referéndum aunque sea no vinculante" para que el pueblo español decida si quiere "una jefatura de estado heredera del franquismo o una república" en la que el jefe de Estado sea elegido democráticamente por la ciudadanía. EFE