Óscar López cree que el PSOE hace una "apuesta contundente", pero "con riesgos", poniendo a ministros como candidatos

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha asegurado este miércoles que su partido está haciendo una "apuesta contundente" aunque con "riesgos" para "recuperar territorio", ante el contexto de varios ministros socialistas presentando sus candidaturas para hacerse con el liderazgo en varias comunidades autónomas.

"Creo que el Partido Socialista, lo dijo el presidente del Gobierno, ha hecho una apuesta contundente, con riesgos, por supuesto, pero contundente, para recuperar territorio", ha declarado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha manifestado que los socialistas tienen como objetivo para 2027 recuperar las comunidades y ayuntamientos que se perdieron en las elecciones autonómicas tras los pactos entre PP y Vox, que les permitieron hacerse con la Presidencia en muchas comunidades.

"Todos sabemos que los pactos del PP con Vox hicieron que el PP recuperara muchas comunidades, muchos ayuntamientos, algunas incluso donde no fue la primera fuerza política. Tanto que Feijóo habla de la primera fuerza política, en algunas no fue la primera fuerza política del Partido Popular y, a pesar de eso, con pactos con Vox recuperó territorio", ha explicado.

Preguntado por la ausencia de primarias en algunas comunidades, donde sólo se ha presentado una única candidatura socialista --como su caso en la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Juan Lobato--, López ha defendido que los militantes socialistas "votan y deciden libremente" y que su formación "siempre" ha tenido primarias.

EL PP SE EQUIVOCA BORRÁNDOSE DE LOS ACTOS DE MEMORIA

Cuestionado por la no asistencia del PP a los actos de conmemoración por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, que hoy dan comienzo con un evento en Madrid, el ministro ha lamentado que los 'populares' no acudan y ha defendido que es "lo más normal del mundo" que un país "avanzado y democrático" sea "capaz de recordar" y de "hacer pedagogía".

"Yo defiendo aquello en lo que creo, que es algo que nos debería unir a todos. No sé si a Vox y a ciertos melancólicos, pero creo que el Partido Popular se equivoca borrándose de este acontecimiento (...) lo que hay es un error profundamente grave de la derecha de no separarse de Vox y de no decir esto es de todos", ha lamentado.

Finalmente, ha reivindicado que la Transición "comenzó" con la muerte del dictador y con los procesos que se iniciaron tras esta para desembocar en unas elecciones, y ha criticado que el debate por esta cuestión es una "excusa" para "no hacer lo que se tiene que hacer, que es poner en valor todo lo que ha avanzado España estos años".