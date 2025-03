Miguel Ángel Rodríguez no teme la imputación: "La verdad siempre p'alante"

Madrid, 8 ene (EFE).- Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles a su llegada al Tribunal Supremo, donde está citado para declarar como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no teme la imputación y que "la verdad siempre p'alante".

Rodríguez ha llegado al alto tribunal sobre las 09:40 horas rodeado de una gran expectación mediática, unos 20 minutos antes de su citación ante el juez Ángel Hurtado, que investiga la supuesta filtración sobre la causa judicial de Alberto González Amador.

En declaraciones a los medios, ha explicado que viene "sin asistencia letrada" y "obligado a decir la verdad". "Diré lo que conozco, la verdad siempre p'alante", ha añadido.

Preguntado si teme salir imputado tras su comparecencia, ha respondido "¿Porqué?, no hay datos para eso".

El jefe de Gabinete de Ayuso comparece a petición de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general y ve "indicios" de que accedió "a una parte del contenido de los correos" que el abogado de González Amador cruzó con la Fiscalía para reconocer un fraude a Hacienda y tratar de llegar a un pacto.

La Abogacía sostiene que "la primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez" el pasado 13 de marzo, para lo cual se basa en varias noticias en distintos medios publicadas aquella noche.

Rodríguez llegó a escribir en X: "Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio".

Por otra parte, ha dicho que no tiene todavía la denuncia que este martes presentó el PSOE contra él en los juzgados de Madrid por haber presuntamente filtrado en un chat datos personales de dos periodistas obtenidos por un policía que les pidió identificarse mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de Ayuso y su pareja.

"No, no la tengo todavía, así que no sé en qué se basa ni qué es lo que persiguen", ha explicado Rodríguez, para quien la denuncia "suena un poco raro" cuando "se ha presentado diez meses después".

Después de Rodríguez comparecerán los dos primeros periodistas citados de un total de ocho. Se trata de Esteban Urreiztieta (El Mundo) y Alfonso Pérez Medina (La Sexta). EFE

