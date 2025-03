La Junta de Andalucía pide a Montero que renuncie a sus cargos en el Gobierno

Sevilla, 8 ene (EFE).- La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha sostenido este miércoles que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe renunciar a esos cargos en el Ejecutivo cuando presente su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Andalucía.

"Andalucía no es segundo plato para nadie y debe renunciar" a los cargos en el Ejecutivo central cuando esta tarde confirme su candidatura a la Secretaría General del PSOE andaluz, ha afirmado Carolina España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Según la portavoz del Gobierno andaluz, la candidatura de Montero, que "viene obligada", supone una "pérdida total de la independencia del PSOE de Andalucía que siempre ha sido un partido fuerte" y que ahora "se convierte en una sucursal del sanchismo".

Ha sostenido que María Jesús Montero debería pedir perdón a los andaluces "por los ocho años de agravios a Andalucía como ministra de Hacienda", en los que ha demostrado que "no es de fiar" porque como consejera decía una cosa y como ministra hizo otra en relación a la financiación autonómica, ya que "no solo no lo ha cumplido lo que defendía sino que ha favorecido a otros territorios", ha denunciado Carolina España.

En este sentido, ha reprochado a la ministra que cuando ha tenido la "oportunidad de hacer justicia con Andalucía no lo ha hecho y ha defendido a capa y espada una financiación singular y privilegiada para el independentismo catalán", una actitud con la "ha demostrado que es la ministra andaluza que más daño ha hecho a Andalucía" y "ha traicionado" a su tierra, ha remachado.

Asimismo, la portavoz ha advertido de que Montero representa el "peor pasado de la Andalucía socialista, ya que fue consejera en el gobierno de los ERE, cuando se marchó se incumplía todas las reglas fiscales y cuando estuvo al frente de sanidad se colapsó con miles de factura en los cajones".

Para la portavoz del Gobierno andaluz, Montero debe dejar las "malas artes del sanchismo" en relación a la "compra de sillones" y, por ello, tendrá que dar "muchas explicaciones" sobre si se la va a "condonar la deuda" al Ayuntamiento de Jaén y no a otros en situaciones parecidas.

Esto se produce después de que el PSOE haya recuperado en una moción de censura contra el PP la alcaldía de esa capital andaluza, tras un acuerdo con el partido Jaén Merece Más (JM+) avalado precisamente por la propia vicesecretaria general socialista y ministra de Hacienda.

Según España, ese cambio en la alcaldía, con el uso de fondos públicos para "comprar sillones", representa una "línea roja" que podría estar "bordeando la ley", aunque ha apostillado en respuesta a los periodistas que la Junta "no se plantea" ir a la justicia por este asunto. EFE

