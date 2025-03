Alegría dice que a la derecha "le pica todo el cuerpo a la hora de reconocer la historia"

Madrid, 8 ene (EFE).- La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado este miércoles la ausencia del PP de los actos por los 50 años de la muerte de Francisco Franco y ha dicho no entender que a la derecha española "le pique todo el cuerpo a la hora de reconocer la historia de España".

"No sé qué problema tiene la derecha de nuestro país en llamar a las cosas por su nombre", ha señalado la portavoz en una entrevista en RNE en relación al acto que se celebra este miércoles en el Museo Reina Sofía bajo la presidencia de Pedro Sánchez, que estará arropado por todos sus ministros, y en el que no habrá representación del PP ni de Vox.

Preguntada por la ausencia de Felipe VI en este acto, Alegría ha comentado que se trata de una cuestión de agenda pero que estará en otros muchos eventos; sobre la participación de Juan Carlos I se ha limitado a decir que dependerá de lo que decida casa real, ya que "toda la agenda se cerrará con ellos".

Alegría, ya como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha subrayado la importancia de que los jóvenes conozcan la historia contemporánea y ha puesto en valor la última reforma educativa aprobada por el Gobierno para que "los jóvenes, especialmente de los últimos cursos de Bachillerato, conozcan lo que pasó en el siglo XX".

"Yo creo que es fundamental que los jóvenes sepan que hace no mucho tiempo en España, las mujeres, por ejemplo, no teníamos ni derecho a votar ni a disponer de una cuenta corriente. Las personas homosexuales, por supuesto, no podían disfrutar, ni podían vivir ni convivir con la pareja a la que amaban" y tampoco se podían expresar libremente los pensamientos si eran divergentes a los del régimen, ha señalado.

A la pregunta de si la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, oficializará esta tarde su candidatura a la Secretaría General del PSOE andaluz, Alegría ha dicho desconocer la agenda de su colega en el Consejo de Ministros, si bien ha admitido que "si está esta tarde con sus compañeros militantes andaluces a los que ha convocado, se deduce que sí". EFE