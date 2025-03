Valverde: “No somos favoritos, veo muy fuerte al Barcelona”

Yeda (Arabia Saudí), 7 ene (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, afirmó este martes que su equipo llega con “una buena sensación” a la semifinal de la Supercopa en Arabia Saudí frente al Barcelona, pero rechazó el papel de favorito al subrayar que ve “muy fuerte” al equipo culé a pesar de haber bajado el rendimiento en los últimos dos meses.

Valverde destacó que su plantilla viene “muy ilusionada” con lograr un nuevo título y que “van a explotar sus posibilidades” desde “el desparpajo” con el que afrontan este tipo de citas, pero también desde “la humildad” de retarse con un rival de la talla del Barça.

“Es evidente que va a ser un partido complicado. Tenemos que explotar nuestras posibilidades y estamos ilusionados con ello. De entrada, no somos favoritos, pero hay que jugarlo y haremos todo para poder pasar”, remarcó el técnico en la rueda de prensa previa al entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva King Abdulllah de Yeda (Arabia Saudí), junto al estadio donde se jugará la semifinal este miércoles.

A su juicio, el ritmo que llevaba el Barça al comienzo de la temporada “era fortísimo, difícil de seguir”, y en el último mes y medio no ha cosechado tan buenos resultados.

“Si tengo que adivinar un resultado, no lo adivinaría. Es un partidazo. Al Barça le veo muy bien, con un ritmo muy alto”, añadió el técnico ante la incertidumbre del choque.

Sobre la posible ausencia de Dani Olmo si el Consejo Superior de Deportes (CSD) no le concede la medida cautelar y no autoriza su inscripción de nuevo como futbolista culé, Valverde confesó que sería una buena noticia para el Athletic.

“Olmo un jugador extraordinario y el que no pueda jugar es lo mismo que si no juega uno de los nuestros. Lo lamento por la situación en la que está. Es un jugador que prestigia la competición, pero si no juega, mejor”, sostuvo el entrenador bilbaíno sobre el jugador catalán.

Tras quince partidos sin perder, Valverde reconoció que el equipo vasco cuenta con “una buena sensación”, pero sin caer en el triunfalismo: “Somos un equipo que podemos o intentamos plantear partidos que podamos competir, pero somos un equipo que en momentos determinados también sufrimos porque somos lo que somos”.

“Tenemos ese punto de desparpajo para poder jugar con cualquiera, pero también la humlidad de poder hacerlo”, añadió Valverde, quien fue destituido como entrenador del Barcelona en enero de 2020 tras disputar la Supercopa también en Yeda, donde se vuelve a jugar el torneo este año.

Después de ganar la Copa del Rey la pasada temporada y de cerrar el año cuartos en LaLiga, Valverde reconoció que un nuevo título sería un estímulo añadido.

“Cada vez que superas una prueba difícil, y la de mañana lo es, te refuerza mucho en lo que haces, y es lo que tenemos que intentar. Lo que hemos hecho este año nos refuerza en la idea de que podemos hacer este tipo de cosas”, explicó. EFE

(foto)