Alejandro Fernández, sobre la relación con Junts: "El límite está en el programa del PP"

Barcelona, 4 ene (EFE).- El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ve "desproporcionado hablar de acuerdos y negociaciones" con Junts, ya que las "coincidencias de voto" habidas se han dado sobre propuestas incluidas en el programa electoral de los populares, que para él es el "límite" de las relaciones entre ambas formaciones.

"El límite está en el programa, los principios y valores del PP y la Constitución", ha afirmado Fernández en declaraciones a EFE.

Lo que ha habido hasta ahora son propuestas del PP que han contado con el apoyo de Junts pero también de formaciones como el PNV y Vox, ha apuntado el líder de los populares en Cataluña en relación con iniciativas parlamentarias que han salido adelante en el Congreso de los Diputados, como la enmienda sobre la suspensión del 7 % del impuesto de la producción eléctrica.

"Aquí no hay ningún tipo de negociación, de acuerdo ni de pacto", ha insistido.

Al tiempo, ha afirmado que le parece "correcto" que se apruebe "cualquier cosa que signifique que el programa del PP tenga recorrido", porque de esta forma "seguro que le irá mucho mejor a Cataluña y al resto de España".

"Lo único que me preocuparía es que se llegara a un acuerdo que no fuera a partir de las propuestas, los principios y los valores del PP. Pero esto no ha pasado", ha agregado.

El planteamiento de los populares lo ha contrapuesto al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, ha dicho, "está dispuesto a ceder lo que sea para mantenerse en la silla".

Sobre el jefe del Ejecutivo, ha señalado que "es evidente que está débil" porque no logra sacar adelante su plan de Gobierno, "pero eso le es directamente indiferente porque él está para mantener la silla".

Preguntado sobre las negociaciones entre Junts y el Gobierno sobre un eventual traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat catalana, Fernández ha subrayado que España forma parte de la Unión Europea y que el control de las fronteras corresponde a los Estados.

"Por lo tanto, vender cualquier alternativa a esto es engañar a la gente", ha avisado.

Ha hecho un símil entre esta cuestión y lo que él llama "procesismo": "Tú buscas un objetivo imposible, generas tensión y conflicto y luego llega la frustración cuando no logras el objetivo marcado. Creo que estamos en una situación muy parecida". EFE

