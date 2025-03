Rufián ve a Sánchez capaz de agotar la legislatura, pero augura que Junts aupará a Feijóo

Barcelona, 3 ene (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho este viernes que ve al Gobierno "capaz de aguantar" hasta el final de la legislatura, dada la "comprobadísima resistencia" de Pedro Sánchez, aunque también ha augurado que Junts avalará antes o después la llegada del popular Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.

En declaraciones a SER Catalunya, Rufián ha defendido que el futuro de la legislatura "depende de Junts", puesto que el adversario de ERC en el campo independentista "acabará decantando la balanza".

"No es ninguna crítica, es memoria. Convergència durante mucho tiempo pactó con el PP. Esto pasará y en Cataluña no sucederá absolutamente nada", ha pronosticado antes de lamentar que los medios no critiquen la "deriva" de Junts, constatable en las votaciones en el Congreso, según ha remarcado.

Así, ha dado por hecho: "Al final harán presidente del Gobierno a Feijóo".

Rufián, que mantiene "conversaciones" con el Ejecutivo a cuenta de los próximos Presupuestos Generales del Estado, ha señalado que al PSOE se le puede "obligar" a hacer cosas, mientras que con el PP eso no es posible.

Entre los objetivos que se marca ERC en la negociación presupuestaria se encuentran la condonación parcial de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (pactada en el marco de la investidura de Sánchez y que Rufián ha señalado como "una condición total y absoluta"), avanzar en el traspaso de Rodalies o comenzar a materializar la 'financiación singular' (definición que Rufián ha tachado como "el peor eslogan de la historia", pese a ser promovida por su partido).

Frente a quienes puedan creer que un Gobierno de PP y Vox supondría un nuevo impulso para el independentismo en Cataluña, el dirigente de ERC ha avisado: "El coste es que la gente sufra de forma inhumana, y yo me niego a que la base de mi crecimiento político sea el sufrimiento".

En cuanto a la crisis interna de ERC, Rufián, cercano a un Oriol Junqueras que en diciembre recuperó la presidencia, ha dicho que el partido debe sonar "como una orquesta", de forma que músicos con instrumentos diversos logren interpretar la misma melodía. EFE