López Miras asegura que "no va a haber una alianza entre PP y Junts" y que Feijóo "nunca" se verá con Puigdemont

El presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha descartado tajantemente cualquier posibilidad de alianza entre su partido y Junts per Cataluña. "No va a haber una alianza entre el Partido Popular y Junts", ha afirmado, argumentando que no ve a Carles Puigdemont apoyando a un partido que "defiende la unidad territorial de España".

En declaraciones al programa 'La mirada crítica' de Telecinco, recogidas por Europa Press, López Miras ha explicado que hay "dos razones fundamentales" para descartar este pacto. "No veo a Puigdemont apoyando a un partido que cree en la unidad territorial de España y que está en contra, por ejemplo, de la financiación singular de Cataluña", ha señalado.

El líder del PP murciano ha añadido que, además, el presidente de su partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, "nunca" se reunirá con un "prófugo de la Justicia" fuera de España.

El dirigente murciano ha calificado de "chantajistas" a Puigdemont y al separatismo catalán, sugiriendo que cualquier coincidencia de apoyo por parte de Junts a votaciones promovidas por el PP "en absoluto va a ser como una estrategia conjunta" de sendos partidos. "Son chantaje puro", ha manifestado en referencia al independentismo catalán.

SI JUNTS APOYA, PUES MEJOR

Ha insistido en que no existe "ningún tipo de confluencia política ni de intereses" entre el PP y Junts, a pesar de que puedan coincidir en algunas votaciones. "Si proponemos bajar impuestos y Junts lo aprueba, pues mejor para los españoles", ha comentado López Miras.

Asimismo, ha reafirmado su cercanía a Feijóo, al que considera "la alternativa urgente y necesaria" al Gobierno de Pedro Sánchez, dejando claro que cualquier colaboración con Junts está completamente descartada.