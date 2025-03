Francina Armengol: "Se ha ido uno de los grandes, mi maestro, mi amigo, mi faro"

Pedro Martínez: "No fuimos consistentes en la primera parte" Pedro Martínez reconoce la falta de consistencia de Valencia Basket en la primera mitad ante Umana Reyer Venecia, mientras Neven Spahija celebra un desempeño sobresaliente de su equipo en el encuentro de Eurocopa

Ábalos dice que Koldo García era su asistente: me llevaba, me traía, me cuidaba Ábalos declara que su asesor Koldo García desempeñó funciones de asistencia personal, coordinando logística y seguridad durante su mandato en el Ministerio de Transportes, y niega comisiones ilegales