Ábalos, sobre el rescate de Air Europa en su declaración ante el Supremo: "España ha sido muy tacaña en las ayudas"

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos aseguró en su declaración voluntaria del pasado 12 de diciembre en el Tribunal Supremo (TS) por el 'caso Koldo' que conoció al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, como "asesor" de Air Europa en plenas negociaciones de la aerolínea para el rescate, limitando su intervención a la "interlocución política" dentro del Gobierno. No obstante, sí comentó que "España ha sido muy tacaña en las ayudas".

En las tres horas de declaración voluntaria, a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press, uno de los puntos que quiso tocar el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, fue el rescate de Air Europa por parte del Gobierno en 2020, para tratar de esclarecer si pudo ser uno de los presuntos favores políticos a la trama a cambio del supuesto pago de mordidas.

Según dijo Ábalos, "la primera vez" que vio a De Aldama fue en el marco de dichas negociaciones. "Se me presentó como asesor de Air Europa y, por tanto, tenía interés", explicó.

Al ser preguntado sobre si su entonces asesor ministerial, Koldo García, le mantenía informado de las "gestiones" que hacía con De Aldama sobre este tema, Ábalos aclaró que "es que no hacían ninguna gestión".

"Lo único que me transmitía era la ansiedad, la preocupación de estas personas, pero evidentemente ellos no tenían acceso a nada, a ningún motivo del expediente, entre otras cosas porque el expediente es de una complejidad tremenda", enfatizó.

Ante la insistencia del magistrado, Ábalos aseveró que "no hacía falta intermediario alguno" porque el entonces CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, le trasladaba "directamente" su "preocupación" y "ansiedad" por la situación de la aerolínea.

En este sentido, recordó que "la situación era muy desesperante" para la compañía aérea porque "estaban adeudando a todos" y su intervención fue "siempre" la de "mostrar inquietud porque no se hundiera".

"De hecho, las ayudas se plantearon justamente para una situación de esas, sectores estratégicos que estén en esa situación económica a consecuencia del COVID", hizo hincapié.

Ábalos indicó que "se trataba de aplicar ese decreto de ayudas que se hizo para eso, al igual que en toda Europa". "La diferencia con respecto a Europa es que España ha sido muy tacaña en las ayudas. Nada que ver con Lufthansa, nada que ver con Air France, nada", aseguró.

EVITAR QUE "SE NOS HUNDIERA"

Su interés, subrayó, fue "que no se nos hundiera una compañía de bandera española que afectaba a 12.000 empleos". "Pero tampoco podía hacer mucho más porque la gestión no me correspondía a mí, al Ministerio de Transportes, sino a la SEPI, que funcionalmente depende del Ministerio de Hacienda", precisó.

Por ello, Ábalos expuso que "se estableció una comisión gestora para resolver las ayudas" en la que estaban Hacienda, Economía, Industria y Transición Ecológica, y a la que se invitó a Transportes, que estuvo representado por el entonces secretario de Estado, Pedro Saura. "Es curioso que solamente se nos invitara a esa, porque luego hubo otros rescates de otras compañías aéreas o incluso navieras y no se nos invitó", apostilló.

Con todo, aseveró que su labor fue de "interlocución política" con otros ministerios "para que se viera la necesidad de acometer rápidamente" porque, "si no, ya no hacía falta ni ayudas ni nada, porque la compañía desaparecía".