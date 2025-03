Parkinson, una enfermedad de origen desconocido y que se manifiesta ya avanzada

Santander, 29 dic (EFE).- Uno de los retos en el abordaje del párkinson está en que cuando los pacientes acuden al médico, porque las primeras señales de alerta han aparecido y se han hecho evidentes, la enfermedad suele estar avanzada en el cerebro y lleva afectando a la persona ya años.

No hay fármacos que frenen la progresión de esta patología, pero sí tratamiento eficaz para mejorar los síntomas, aunque pasados los primeros estadios suele ser necesario reajustarlo.

"El paciente muere con enfermedad de Parkinson, pero no de párkinson", indica a EFE el neurólogo e investigador en el Hospital Valdecilla de Santander Jon Infante, que explica que, pese a que hay tratamientos desde hace ya tiempo con los que los pacientes mejoran y que suponen buena calidad de vida, con el tiempo esos fármacos pierden eficacia.

Según abunda, conforme la enfermedad avanza, se necesita reajustar dosis o añadir otros medicamentos.

El párkinson es una enfermedad degenerativa en la que determinadas áreas del cerebro y del sistema nervioso se ven afectadas antes de tiempo, sobre todo un conjunto de neuronas que producen una sustancia, la dopamina, necesaria para ejecutar movimientos de una forma ágil, rápida y coordinada.

Los síntomas más reconocidos son, precisamente, la torpeza o la lentitud en los movimientos, junto a la presencia de temblor.

Se dan también otros síntomas no motores, que muchas veces cobran un protagonismo mayor en las etapas avanzadas de la enfermedad, con trastornos del ánimo, como depresión, alteraciones del sueño que pueden ser importantes, o problemas cognitivos.

La prevalencia general es del 0,3 % de la población, aunque es una enfermedad que se relaciona con la edad y en los mayores de 65 años afecta más o menos al 2 %.

Se calcula que en España se diagnostican unos 10.000 nuevos casos de párkinson al año y habrá aproximadamente 150.000 pacientes con la enfermedad.

Uno de los grandes desafíos al abordarla es que no se conoce su causa. "Uno de los problemas que tenemos en el párkinson es que no sabemos qué lo causa, y encontrar una solución para algo cuyo origen desconocemos no es sencillo", destaca Infante.

Se trata de una enfermedad "multifactorial", en cuyo desarrollo, advierte este neurólogo, influyen por un lado los genes de la persona, y también elementos ambientales, desde la alimentación, el ejercicio que se practique, hábitos, el entorno laboral, el estrés, y "toda una mezcla de agentes".

Este especialista explica que hay una parte de casos de párkinson que tienen un componente genético. No se trata de la mayoría, sino que se ciñe a una proporción de alrededor de uno de cada diez.

Existen trabajos e investigaciones que profundizan en esa línea, en torno a la mutación del gen LRRK2 que presentan algunos pacientes, con el desarrollo de fármacos que actúan sobre la proteína que produce ese gen.

De hecho, el hospital Valdecilla participa en un ensayo clínico para testar el fármaco que actúa en esa proteína en pacientes con párkinson, dentro de esa línea de investigación.

La labor investigadora en Valdecilla trabaja además en la identificación de biomarcadores para detectar o diagnosticar la enfermedad de Parkinson antes de que aparezcan los síntomas.

Infante señala que se están haciendo muchos esfuerzos por parte de la comunidad investigadora para tratar de identificar qué cambios se producen en el cuerpo y poder diagnosticar de forma más precoz.EFE

