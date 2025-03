Feijóo defiende coincidir con Junts en votaciones: "No aceptamos chantajes"

Madrid, 27 dic (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que su partido coincida con Junts en votaciones en el Congreso, y, ante preguntas sobre críticas internas, ha defendido que mantienen sus principios y no aceptan chantajes, prueba de lo cual es que está en la oposición tras haber ganado las elecciones.

Feijóo ha hecho este viernes balance político del año 2024 y al ser cuestionado sobre cómo explica el giro de pactar con Junts tras protestar contra la amnistía, y acerca de si estaría dispuesto a presentar una moción de censura de contar con el apoyo de los de Carles Puigdemont, ha replicado que quien pactó la investidura en Suiza "a cambio del borrado de los delitos" fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Y quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez, por tanto yo creo que no hay que sumar a las actuaciones del señor Sánchez referencias o reflexiones que insulten a la inteligencia de los españoles. Decir que el PP está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles", ha agregado.

El presidente de los populares ha insistido en que su grupo ha coincidido con Junts en votaciones para bajar impuestos sin renunciar a sus propuestas y que, de hecho, ha sido este grupo el que se ha movido al votar contra el impuesto a las energéticas, tras votar a favor anteriormente.

"No me importa coincidir para bajar impuestos a los españoles, ni me importa coincidir para cumplir mi programa electoral; al contrario, coincidir para cumplir el programa electoral sin chantajes, sin amenaza es lo que debe de hacer alguien que quiere optar a la Presidencia del Gobierno", ha recalcado.

Feijóo ha apuntado que su partido seguirá haciendo propuestas porque es la alternativa al Gobierno de Sánchez, y ha argumentado que mientras en el Senado pueden hacerlo fácilmente con su mayoría absoluta (aunque después la aprobación definitiva depende del Congreso), en la Cámara Baja necesitan los votos de Vox, Junts o del PNV.

"En el Congreso necesitamos que otros grupos quieran apoyar las propuestas del Partido Popular, a veces lo conseguimos, lo conseguimos, bastantes veces, y otras veces no", ha recalcado Feijóo, que considera un "juego dialéctico" discutir si el PP cumple con sus principios cuando por hacerlo está en la oposición. EFE

