El Gobierno de Ayuso responde que es Puente quien "aplica toxicidad" a sus adversarios políticos y a toda su gestión

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha afirmado que es el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, quien "aplica toxicidad a sus adversarios políticos y a todo lo que tiene que ver con su gestión".

Así ha respondido esta mañana Novillo, preguntado por los periodistas sobre las declaraciones de Puente durante, en la que ha asegurado que es "terrible" el nivel de "toxicidad" que, a su juicio, tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha lamentado que el país y algunas instituciones como el Tribunal Supremo "bailen al son" que marca la dirigente 'popular'.

"Yo creo que se está definiendo a sí mismo. Yo creo que todos hemos visto al político más tóxico, precisamente, que es lo que ha utilizado él. A mí no me gusta esa palabra, es él mismo y lo hemos visto en redes sociales como constantemente aplica esa toxicidad a sus adversarios políticos y a todo lo que tiene que ver con su gestión. Por tanto, es que no voy a calificar las palabras de este señor", ha replicado el consejero.

Respecto a las críticas del PSOE y Más Madrid al balance del año efectuado ayer por Ayuso, Novillo ha respondido que estos partidos "siempre dicen lo mismo". "Lo dicen en los Plenos, pero demostramos siempre con cifras que esto es así. Y al final los ciudadanos lo pueden comprobar y por eso le han vuelto a dar la mayoría absoluta al Partido Popular y en concreto a la presidenta Díaz Ayuso; porque saben que cumple su programa electoral, cosa que no hace el Gobierno central y Pedro Sánchez, que cambien constantemente según sus intereses", ha apostillado.

El titular regional de Interior ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "trabaja para dar datos objetivos y aportar soluciones a los ciudadanos".