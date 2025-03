Armengol dice que PSIB es "alternativa" a "inestabilidad, irresponsabilidad y frivolidad" del Gobierno de Prohens

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha afirmado que los Socialistas de Baleares son la "alternativa", en esta comunidad autónoma, a la "inestabilidad, irresponsabilidad y frivolidad" del actual Govern del PP de Marga Prohens.

Armengol se ha pronunciado de este modo, este viernes, durante la Copa de Navidad de la formación, en la que ha expresado su "gran preocupación" y "profunda tristeza" por la forma en el que 2024 va a acabar en Baleares, con una situación de "máxima inestabilidad, irresponsabilidad y frivolidad, por parte de quien actualmente gobierna esta tierra, el PP", ha lamentado la también presidenta del Congreso, añadiendo que "nunca antes se había vivido algo así".

"Los socialistas de Baleares amamos esta tierra. De hecho, somos un partido que nació para defender los intereses generales de la misma, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Por ello, esta es una situación que no nos gusta nada", ha reseñado Armengol, reprochando al PP que "hace más de un año dejara entrar a la extrema derecha en las instituciones de Baleares", lo que ha dado "unos frutos realmente estrambóticos, por definirlo de algún modo".

La dirigente socialista se ha referido así a la situación de "parálisis y abandono absoluto, por parte de quien gobierna Baleares, de los problemas que realmente preocupan a la gente".

En concreto, se ha quejado de que "mientras los ciudadanos están preocupados por las dificultades para acceder a una vivienda digna, el Govern anda distraído con sus problemas internos". "Tanto es así", ha continuado Armengol, "que ni siquiera quiere aplicar la ley estatal de vivienda, que permitiría que las personas de esta tierra pagaran menos por una vivienda digna".

Además, ha lamentado que "mientras a la gente le preocupa el acceso a un trabajo de calidad, este Govern no ha vuelto a hablar de temporadas, ni de jornadas de trabajo, ni de derechos de los trabajadores". "Es más", ha reprobado, "ha desaparecido del vocabulario el problema que supone acceder a un trabajo de calidad".

También, ha censurado que "mientras las listas de espera en la sanidad pública están disparadas, este Govern se dedica a privatizar servicios públicos", ya que "piensa en lo de siempre, en los suyos".

"A la gente lo que le preocupa es que vuelvan a atacar la educación y la lengua propia. Mientras, este Govern continúa absolutamente distraído con sus cuestiones", ha incidido, recordando asimismo como, por ejemplo, "muchos ciudadanos de Baleares" le escribieron por la gratuidad del transporte público. La respuesta de Francina Armengol a este respecto fue que "por que el PSOE gobierna España, el transporte público volverá a ser gratuito en Baleares, no por voluntad del Govern, ni del PP, ni de Cort que dice que, ni aunque le den el dinero, tiene claro qué quiere hacer".

"Este Govern siempre va en contra de la gente", ha lamentado la también presidenta del Congreso, comentando que "con este desgobierno, lo que queda claro es que el PP tenía ganas de gobernar pero para desregular el urbanismo, para hacer favores a los suyos; para bajar impuestos a los ricos, que son los suyos; para privatizar servicios públicos y castigar a la mayoría social; y para ocupar la poltrona del poder". Pues, "para enfocar los problemas de estas islas, para esto no tenían ninguna prisa", ha criticado Armengol.

Asimismo, lo que le parece "más grave" a la secretaria general del PSIB-PSOE es que, durante los gobiernos del Pacte, encabezados por los socialistas, "en esta comunidad se había trabajado desde el acuerdo, el diálogo social, no solo entre las formaciones políticas que gobernaban, no solo desde las instituciones, todas --consells insulares, ayuntamientos y Govern--, si no también con las entidades sociales, para hacer un pacto de futuro entre todos, para ver clarísimamente hacia donde hay que avanzar, porque Baleares son unas islas en medio del Mediterráneo muy amenazadas por el cambio climático, y había políticas públicas dirigidas a todo ello".

"Pues todo esto se ha abandonado", se ha quejado Francina Armengol, porque "en este pacto famoso de la señora Prohens --en referencia al Pacto Social y Político para la Sostenibilidad de Baleares--, ésta ya está más sola que la una y, si no, lo estará pronto, porque todo el mundo la abandona, porque a la gente no le gusta que la mientan, que la engañen, y este Govern solo engaña porque dice que hará unas cosas y, después, hace las contrarias".

"Por tanto", ha continuado, "había planificación y financiación, con muchos proyectos, con muchos fondos europeos, con financiación autonómica potente, con el factor de insularidad y todo esto lo están tirando por la borda", se ha quejado, mostrándose dolida porque "se están perdiendo los mejores años". "O ahora planificas el futuro, o luego tienes un futuro malo y nosotros, para nuestros hijos, no queremos un futuro malo, ni para los nuestros, ni para los de la gente que vive en esta tierra".

Por este motivo, ha reivindicado que el PSIB-PSOE "es la gran esperanza de esta comunidad; por eso el PSIB-PSOE está a la altura de las circunstancias", ya que "pese a que este año ha habido ya tres grandes manifestaciones, una a favor de la lengua y en contra de la imposiciones que hace el Govern, una contra la desrregulación urbanística, para no hacer los disparates que quieren hacer en zonas inundables o en zonas de alto valor paisajístico, y otra para defender la memoria democrática, que no se toca y que ha sido una gran victoria de la izquierda poderla mantener, Baleares tiene un Govern absolutamente incapaz de afrontar la realidad".

Y es que, "qué pacto hay en Baleares, quién sustenta el Govern, qué políticas quiere hacer la señora Prohens, con quién las quiere pactar, con quién quiere hablar", se ha preguntado. "¿Es normal y lógico que sin tener presupuestos, sin tener resueltos los problemas, sin tener las soluciones aportadas hacia las problemáticas que tiene la gente aquí, todo el mundo esté de vacaciones y nadie trabaje?", ha incidido, mostrándose "realmente escandalizada" de ver que esta comunidad "que tiene muchísimas potencialidades, tenga unos gobernantes con la incapacidad, con la falta de voluntad y la falta de empatía para resolver los problemas". "Si no sabes acordar, pactar ni dialogar has de tomar una decisión porque si no las cosas no se entienden de ninguna manera". Por tanto, ha reiterado, "dónde está el Govern, qué está haciendo, por qué no negocian, por qué no hablan, por qué no pactan, por qué no intentan arreglar los problemas".

De este modo, y frente a "un PP que ha abrazado el discurso de la extrema derecha y una situación de inestabilidad absoluta en el Govern y en muchas otras instituciones, como en Formentera, donde este viernes se ha celebrado una moción de censura", Armengol ha valorado que los socialistas, siempre que les ha tocado gobernar, lo han hecho desde "el servicio a la gente, el rigor, el trabajo bien hecho y el orgullo de ser quienes los socialistas son".

Por este motivo, según Francina Armengol, el PSIB-PSOE "es la esperanza de esta comunidad autónoma, la alternativa clara de Govern" porque sabe "estar a la altura" y "negociar desde la oposición en beneficio de la gente". "Ahora, trabajaremos intensamente todo 2025, 2026 y 2027 para gobernar en mayo del 2027 en las instituciones de esta comunidad. Este es nuestro deseo para el año 2025 que está a punto de empezar" y en el que los socialistas de Baleares celebrarán sus congresos autonómico, insulares y locales.

Finalmente, Armengol ha reflexionado con los medios que "sin buen periodismo no hay democracia". Por ello, ha considerado su labor "fundamental" para "reflejar la pluralidad política, desde la veracidad", porque "los bulos, las 'fake news' y la intencionalidad de engañar a la población, están desvirtuando el modelo democrático".