Puente levanta críticas del PP por acusarle de dañar la normalidad democrática

Madrid, 26 dic (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha provocado las críticas de varios dirigentes del PP tras acusar a esta formación de dañar la imagen de la Justicia y la normalidad democrática.

Este jueves, en un mensaje en X, Puente ha señalado que "no está nada claro, por mucho que se empeñen, que el PP vaya a llegar al Gobierno de España en los próximos 7 años" y que su apuesta es que no lo lograrán.

"Lo que está claro -ha continuado- es que llegue o no se habrá llevado por delante la imagen de la justicia, la lealtad entre instituciones, y la normalidad democrática de nuestro país. Es un altísimo precio para no tener la certeza de alcanzar con él el objetivo que persigue".

También en redes le han replicado dirigentes del PP. El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha apuntado que Puente se tomó unas vacaciones como "ministro broncas" cuando creía que no tenía competencia y ahora, viendo que le disputa el puesto "el otro Óscar", en alusión al ministro Óscar López, "ha decidido volver en estado puro".

"Señor Puente, la Justicia cumple con su cometido persiguiendo la corrupción del PSOE y la democracia tiene la normalidad garantizada porque expulsará del gobierno su sistema de comisiones, enchufes, mordidas, cátedras, pisos gratis, mensajes y visitas a Ferraz. Yo que usted, me preocuparía más de mirar hacia dentro que de dar lecciones hacia fuera", ha sostenido Alicia García, portavoz popular en el Senado.

A las críticas se ha unido la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, que ha acusado al Gobierno y al PSOE de hacer "todo lo posible para evitar la alternancia política" y de estar destruyendo por el camino la prensa libre, la independencia judicial y los contrapesos institucionales.

"Para que la derecha no Gobierne, son capaces de todo. Mi apuesta es que no lo van a conseguir. Y la doblo: por mucho que lo intente Óscar Puente, no va a suceder a Sánchez ni va a ser presidente del Gobierno. Cuando caigan… no van a quedar ni las cenizas de lo que fue el PSOE. Reconstruiremos piedra a piedra todo lo arrasado por Sánchez", ha agregado.

El ministro le ha replicado, también vía X, para señalar que la alternancia que le gusta es la de Castilla y León, donde el PP ha gobernado ininterrumpidamente desde 1987.

Puente ha continuado lanzando mensajes sobre presidentes autonómicos del PP. Así, se ha referido a la comida mantenida por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana y ha sostenido que si un juzgado investigase la factura "saldría a la luz y se sabría dónde estuvo y qué estuvo haciendo mientras tenía que estar al frente de las emergencias de Valencia".

También ha replicado al balance sobre el año 2024 hecho este jueves por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un comentario: "Delirium tremens". EFE