Luis Rioja: Estamos como estamos, hay que dar pasos cortos y no retroceder

Valencia, 22 dic (EFE).- El centrocampista del Valencia Luis Rioja aseguró que para lograr la salvación deben dar "pasos cortos", no retroceder y mantenerse unidos, tras el empate logrado este domingo ante el Alavés en Mestalla con un gol para su equipo en el minuto 98.

"Estamos en la situación que estamos, hay que remar todos juntos, dar pasos cortos pero firmes e intentar no retroceder. Parte de la salvación se ha de construir con el bloque, la unión y estando todo el mundo junto", señaló en declaraciones a Movistar.

El jugador no quiso valorar las críticas de parte del público a Rubén Baraja, técnico del equipo. "No puedo valorar lo que dice la gente. Puedo decir que trabajamos muy duro y que al final en los últimos cuatro o cinco partidos no hemos merecido perder en ninguno y todos han caído en contra, derrotas o empates", lamentó.

Rioja analizó el choque y admitió que entraron "muy mal" y que fueron "de menos a más", e insistió en que deben "minimizar errores" porque los que tienen les penalizan "muy fuerte".

"Con el empate salvamos un poco la imagen y el partido ante un rival directo y conseguimos que no suma tres puntos. Hemos ido de menos a más. Cuando mejor estábamos nos ha llegado un penalti, todo nos sale en contra pero tenemos que remar", insistió.

Rioja fue el autor, de penalti, del primer gol del Valencia, que no quiso celebrar por enfrentarse a su ex equipo.

"Quiero mucho al Alavés, nunca celebraré un gol contra el Alavés. Es el equipo que me ha hecho profesional, con el que he desarrollado casi toda mi carrera y también en el que he pasado una gran parte de mi vida personal. La ciudad y el club siempre estarán en mi corazón", concluyó. EFE

