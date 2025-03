Valencia y Alavés, la última bala de 2024 para salir del abismo

Valencia/Vitoria, 21 dic (EFE).- El Valencia y el Alavés enfrentan este domingo la última bala de ambos equipos en 2024 por alejarse del abismo del descenso y pasar unas Navidades algo más tranquilas, aunque los dos conjuntos, sobre todo el 'ché', asumen que el encuentro no solucionará la mayoría de sus problemas, pero sí podría alargar sus respectivas agonías.

Mestalla acoge un duelo de urgencias, uno más esta temporada a pesar de llevar apenas 18 jornadas, pues el equipo de Rubén Baraja es ahora mismo colista de la tabla con once puntos en dieciséis partidos -tiene uno aplazado-, mientras que el Alavés acumula tres empates consecutivos y ha saltado a la décimo séptima plaza, la que marca el descenso, con dieciséis puntos.

Sin puntos, ni tampoco sensaciones, el Valencia vive obligado a hacer un 'clic', ese cambio que tanto ha reclamado Rubén Baraja, pero que no ha llegado en los últimos partidos, aunque este jueves el técnico fue reforzado por la presidenta del club, Layhoon Chan, que reveló no tener "ninguna instrucción" por sustituirle en el banquillo.

El técnico vallisoletano sigue agitando el árbol en busca de soluciones, pero sin sumar de tres en tres. No ocurrió ante el Espanyol en Cornellà el pasado miércoles, donde el Valencia dispuso de varias ocasiones, con incluso dos goles anulados, pero le faltó puntería.

Una característica común al resto de partidos, pues una jornada antes, había puesto 62 centros al área en su visita a Valladolid para rematar solamente uno.

La realidad es que de los tres partidos disputados ante rivales directos, sólo ha logrado un punto, el cosechado ante el Espanyol, por lo que el Valencia necesita con urgencia puntos en su feudo, que ha dejado de ser un fortín.

Baraja recupera al defensa César Tárrega, que tenía molestias en los isquiotibiales, mientras que Hugo Duro apunta a que va a recuperar el 'nueve' tras su suplencia en Cornellá.

El Alavés busca su primer triunfo de la era de Eduardo Coudet tras empatar ante Osasuna y Athletic y quedar eliminado de la Copa del Rey.

Los blanquiazules tienen en sus visitas una de sus rémoras, puesto que de nueve partidos, acumula siete derrotas, con un triunfo y un empate. El técnico argentino no podrá contar con Nahuel Tenaglia, sancionado por acumulación de tarjetas, pero sí con el delantero Hugo Novoa, en un once en el que Coudet no prevé retocar demasiado.

Alineaciones probables:

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Mosquera, Yarek, Rioja; Fran Pérez, Pepelu, Guerra, Diego López; André Almeida y Hugo Duro.

Alavés: Sivera; Novoa, Abqar, Mouriño, Manu Sánchez; Blanco, Jordán; Vicente, Conechny, Guridi; y Kike García.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité castellano-manchego).

Campo: Mestalla.

Hora: 14:00.

Puestos: Valencia (20º, 11 puntos), Alavés (17º, 16 puntos)

El dato: El Valencia vive la peor racha liguera de su historia, mientras la ‘era Coudet’ no ha vivido todavía una victoria.

Las frases:

Baraja: "Tenemos que asumir la situación que tenemos pero mañana es importante y sabemos que cumplir el objetivo pasa por Mestalla".

Coudet: “No hemos hablado del mercado, estoy centrado en terminar bien el año”.

Altas:

Bajas: Diakhaby, Thierry, Giorgi Mamardashvili, Rafa Mir y José Luis Gayà (todas por lesión) y por el Alavés, Tenaglia por tarjetas.

Dudas: César Tárrega (Valencia).

Apercibidos: Pepelu, por los locales, y Blanco, por los alaveses. EFE

