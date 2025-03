Feijóo, en el vídeo navideño del PP gallego: "Este concierto sí que suena bien"

Santiago de Compostela, 21 dic (EFE).- El presidente del PP, Alfonso Núñez Feijóo, participa en el vídeo navideño del partido en Galicia, donde el líder autonómico, Alfonso Rueda, dirige un coro de los populares cantando villancicos: "Este concierto sí que suena bien".

Esta referencia al concierto económico catalán es una de las numerosas alusiones de esta felicitación navideña del PPdeG.

El vídeo comienza con Rueda en el camerino recibiendo una videollamada de Mariano Rajoy en la que este, con una botella plástica de agua en la mano, le dice que hay un tapón en la entrada: "No sé si llegaré a tiempo".

En octubre, el expresidente del Gobierno divirtió a los asistentes al Foro La Toja al reflexionar sobre si la UE regula en exceso, lo que entonces ejemplificó con la normativa que obliga a que los tapones no se despeguen de las botellas de plástico: "Estaba con una botellita de estas y veía que no había manera de quitarlo, empecé a beber y me puse hecho un circo".

Raúl Santamaría, diputado en el Parlamento gallego por el PP y exconcursante del programa Reacción en Cadena, también alude en el vídeo de los populares a una polémica con Mediaset al quedarse sin presentar las campanadas. "Yo que quería darlas...", le dice a Rueda, que le anima: "Tranquilo, que este año das la campanada seguro".

También se acuerda el PP de Galicia de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Le trasladan a Rueda que fuera del auditorio hay "un tal señor García que pregunta si puede cantar", a lo que el presidente del PPdeG contesta: "Donde tiene que cantar es en otro sitio".

En el vídeo vuelven a aparecer las hijas, que siguen por ordenador el concierto, compañeros del PPdeG, como Paula Prado, secretaria general de la formación, o el presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices, y conselleiros.

Les va colocando en el recinto el titular de la Consellería de Mar, que a principios de año protagonizó una polémica al ser preguntado sobre el peligro de comer accidentalmente, a través del pescado, los pélets que llegaron a las costas españolas. Así, en el vídeo repite frase al recibir a los asistentes: "Todos entran por donde entran y salen por donde salen".

Rueda dirige el coro que entona los villancicos y Feijóo, que lo sigue a través de su teléfono, se pronuncia: "Este concierto sí que suena bien". Rajoy, que al final lo ve a través del ordenador, suscribe: "¡Cómo afina!"

La publicación sigue con el mensaje del presidente del PPdeG: "Queremos que la Navidad suene bien para los gallegos. Cuando los gallegos nos juntamos, sonamos muy bien y nuestro futuro tiene que sonar aun mejor. Felices fiestas y próspero 2025".

El vídeo concluye con un "saludo muy especial y cariñoso" de Rueda para los afectados por la dana en la Comunidad Valenciana. EFE

