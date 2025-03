Temas del día de EFE Economía del sábado 21 de diciembre de 2024

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El acelerón de la compraventa de viviendas en la segunda mitad del año apunta a un 2024 históricamente intenso para un mercado avivado por las rebajas de tipos y el abaratamiento de la financiación, la pujante demanda y el temor a fuertes subidas de precios.

LOTERÍA FISCALIDAD

Madrid - Los ganadores del 'gordo' de la Lotería de Navidad que se celebra este domingo, 22 de diciembre, tendrán que tributar por su premio ante la Hacienda Pública, que se quedará con 72.000 euros de cada décimo.

MERCADOS PERSPECTIVAS

Madrid - La posibilidad de que los aranceles anunciados por el futuro presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, desemboquen en una guerra comercial global y el temor a que sus políticas generen más inflación y obliguen a la Reserva Federal a subir los tipos de interés son las principales preocupaciones de los grandes inversores.

COSTES LABORALES

Madrid - El coste laboral lleva 15 meses de incrementos anuales, pero con una evolución territorial tan dispar que en ese periodo ha crecido un 32 % en Baleares por solo un 12,2 % en Madrid y se ha reducido la brecha entre los territorios con mayor y menor gasto de los empleadores al emplear a su personal.

PRESUPUESTOS AUTONOMÍAS

Madrid - Diez autonomías, una parte de ellas gobernadas por el PP con mayoría absoluta, y otras lideradas gracias a una coalición de partidos, tendrán presupuestos en 2025, mientras que el resto parecen abocadas a prolongar las cuentas del ejercicio anterior.

ESPECIAL 2024 ARGENTINA

Buenos Aires - Argentina vivió un 2024 turbulento, producto de las reformas radicales impulsadas por Javier Milei, que se jacta de ser el primer presidente libertario y cuyo plan de ajuste, la famosa "motosierra", la estabilizado la macroeconomía pero ha motivado una fuerte recesión y un aumento de la pobreza.

AGENDA INFORMATIVA

09:00h.- Madrid.- MOTOR STELLANTIS.- Concentración convocada por la Asociación de Afectados Stellantis (Afestel) para reclamar al fabricante automovilístico una solución por los defectos de los motores Pure Tech 1.0 y 1.2 gasolina y los gastos que éstos han ocasionado a sus propietarios. Frente al concesionario Stellantis and You, C/ Doctor Esquerdo, 62.

11:00h.- Pamplona.- EMPRESAS BSH.- Manifestación de la plantilla de la empresa de electrodomésticos BSH en Esquíroz para denunciar las formas de esa factoría al comunicar que cerrará la planta de Esquíroz y para tratar de revertir la situación. Cines Golem. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- VEHÍCULO ELÉCTRICO.- El fabricante chino de vehículos eléctricos NIO celebra su evento anual en el que presentará nuevos modelos e intervendrá su fundador, presidente y CEO, William Li. Online.

