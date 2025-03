Puente niega que haya una estrategia en los informes del Ministerio para defender a Ábalos

Madrid, 20 dic (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado este viernes que exista una estrategia ni para ayudar ni para perjudicar al extitular de esa cartera José Luis Ábalos en los informes del Ministerio sobre los contratos que aparecen en las acusaciones del empresario Víctor de Aldama.

En una entrevista en Espejo Público, Puente se ha referido a la situación del exministro, investigado por supuestos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el caso Koldo y ha asegurado que la única estrategia de los informes del Ministerio sobre los contratos de obras públicas señalados por Aldama es la de "arrojar luz".

En esa línea, ha negado que la primera auditoría del ministerio perjudicara a Ábalos, ni la segunda conocida hace unos días, le beneficie ahora.

"Yo no tengo la culpa de que el señor Aldama se presente en el juzgado con un papel (...) en el que se describen, por ejemplo, 47 licitaciones de obras de carreteras que supuestamente han sido previamente amañadas y resulta que cuatro corresponden al periodo del PP, una es de 2005 y 18 ni siquiera se han licitado", ha expuesto Puente antes de aclarar que no hay ningún "cambio de estrategia" sino que "los hecho están ahí".

Puente se ha referido a Ábalos, a quien ha "querido y respetado mucho" y del que le cuesta "mucho creer lo que aparentemente ha podido hacer" y ha incidido en que él no es "ni verdugo ni salvador".

"No tengo ninguna relación con él y lo único que quiero es que si la he hecho, la pague, pero también que si no la ha hecho, no la pague. De eso se trata la justicia, tiene que ser justa", ha añadido.

Por otro lado, ha compartido que las fotos publicadas de Aldama en Ferraz le producen "pudor, bochorno y rabia" porque "pase lo que pase" en el proceso judicial en su contra, "ese sujeto es todo menos presentable".

"Que acabe en entornos del partido me parece impresentable porque hay que ser muy cuidadoso, en la sede del partido no se puede meter a cualquiera", ha analizado.

El ministro también se ha referido a la investigación judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al informe de la UCO en el que se afirma que no se encontraron mensajes en su móvil en el periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Puente ha subrayado que lo que le parece "extraño" es que haya "una investigación que consuma horas de televisión por una filtración que es algo constante en nuestra vida pública".

"Es un disparate de partida y el colmo es que se creía que iba a encontrar en el móvil las pruebas incriminatorias (...) que el Tribunal Supremo siete meses después de esa filtración, abra una investigación y pretenda encontrar en móviles, en correos electrónicos, las pruebas de quién cometió la filtración es, como mínimo, una puerilidad impropia de un órgano como el Tribunal Supremo", ha espetado.

Con todo, ha estimado que poniendo el foco en el fiscal general se pierde de vista "el punto de partida, que la persona que comparte su vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid presuntamente ha cometido un delito de fraude fiscal" y ante ese hecho, la reacción es "embarrar todo para intentar salvar la cara" de Ayuso. EFE