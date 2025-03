Maroto califica mensajes con Aldama como "la nada", no sabe cómo consiguió su móvil y se ve víctima de un linchamiento

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha calificado como "la nada" los mensajes de whatsapp intercambiados con el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, publicados ayer por 'El Confidencial", no niega explícitamente que haya más, no sabe cómo consiguió su número y se siente víctima de un linchamiento político por parte de un José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, "sobreactuado".

En rueda de prensa, la exministra de Turismo, Industria y Comercio ha sido preguntada en varias ocasiones si pueden existir más mensajes como los publicados, a lo que ha contestado que como cargo público habla "con mucha gente" y le llegan muchas demandas, también ahora en el Ayuntamiento. "Eso es bueno porque un cargo público no tiene que ser sectario. Yo soy una persona cercana y eso es bueno en política porque te hace más humana", ha afirmado.

Preguntada sobre cómo Aldama consiguió su número de teléfono ha afirmado que lo desconoce dado que es una información que ella misma facilita muchas veces o lo hacen sus compañeros. "Yo soy muy elegante siempre que envío un correo para trasladar empatía, no soy una persona fría en los mensajes", se ha descrito, aunque ha rechazado de plano que se hubiera reunido con el presunto comisionista porque por entonces, en plena desescalada, no le "daba la vida" para tener reuniones con todo el que se lo pidiera.

Maroto ha insistido en que los mensajes con Aldama publicados no tienen nada que ver con los casos de corrupción que están siendo judicializados, como el de mascarillas y el de los hidrocarburnos, sino con un proyecto de reactivación turística, que también llegó al Ayuntamiento y la Comunidad, y que finalmente no salió adelante.

También ha negado que se pusiera en contacto con Aldama para que presionara a su vez para que ella fuese la candidata al Ayuntamiento, una información publicada por 'The Objective' por la que va a pedir derecho a rectificación. Maroto lo ha negado de plano dado que ella siempre ha tenido "línea directa con el presidente y con los responsables del PSOE". "Fui candidata y la persona que elaboró la lista al Ayuntamiento. Me he reído, es uno de los bulos más", ha contestado.

