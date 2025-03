Mazón sostiene que se "aferra" al "mandato democrático" y acusa a Compromís de "sacar rédito político del dolor ajeno"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sostenido que se "aferra" al "mandato democrático de los valencianos" y ha acusado a Compromís de "sacar rédito político del dolor ajeno" con la dana del pasado 29 de octubre porque, a su juicio, "no se dedican a otra cosa", al tiempo que ha preguntado "para que sirve" la coalición, si para "algo más que para gritar o para mociones de censura como la vergüenza en Chiva".

De este modo lo ha expresado en la sesión de control de este jueves en Les Corts, después de que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, preguntara al jefe del Consell sobre por qué se "aferra al cargo" y no dimite. "Gracias por sus amables adjetivos calificativos, como siempre a la altura de su nivel", le ha respondido Mazón.

En esta línea, el 'president' ha asegurado que a lo que se aferra es "al mandato democrático que los valencianos expresaron hace año y medio" en las urnas. "A eso me aferro yo, a la democracia", ha respondido a Baldoví, a quien ha afeado que se erija "como el portavoz del pueblo valenciano".

Además, el jefe del Consell ha reprochado a Compromís que, mientras en la coalición se dedican a "sacar rédito político del dolor ajeno" con la dana, él en cambio se "aferra" a "coordinar el mayor despliegue de recursos y capacidades que ha hecho la Generalitat jamás en su vida, con 1.050 millones de euros movilizados en 50 días".

"Mientras usted se dedica a sacar rédito político del dolor ajeno, me aferro a reclamar al Gobierno al que usted no llama más ayudas a fondo perdido para los afectados y la eliminación de intereses y de impuestos. Y mientras usted se dedica a sacar rédito político del dolor ajeno", ha expresado.

Mazón también ha reivindicado que también se "aferra" a denunciar que el Gobierno al que Compromís "apoya" conceda "10.000 euros de ayuda para la compra de un coche solo si es eléctrico que vale 50.000 euros con IVA": "A lo que yo me aferro es a la tarea de recuperación, mientras usted saca rédito político del dolor ajeno. Para eso sí que sirve Compromís". "Me aferro a la democracia y a la reconstrucción y a reclamar al Gobierno lo que corresponde. Usted se aferra al dolor, al odio y al insulto. Para eso sirve Compromís", ha añadido.

LISTA DE LLAMADAS DE MAZÓN EL DÍA 29

Por su parte, Baldoví ha exigido a Mazón que haga pública su lista de llamadas del día 29 de octubre --la jornada de la dana-- "entre las cinco y las siete de la tarde", tanto "las normales y las de WhatsApp", y le ha preguntado cuántas veces habló ese día con la entonces consellera Salomé Pradas y con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

También le ha cuestionado "por qué tardó dos horas en ir al Centro de Emergencias, por qué no respondió a las llamadas de la consellera Pradas" y si ha "borrado su lista de llamadas del 29 de octubre". "¿Por qué se aferra al cargo cuando es evidente que su negligencia causó gran parte de las 223 muertes del día 29 de octubre? ¿Por qué no dimite si ha demostrado sobradamente que está más pendiente de buscar una coartada que de su responsabilidad y de gestionar la catástrofe", le ha interpelado.

Por todo ello, ha considerado que el Consell está "agotado y acabado" y que el tiempo de Mazón "ha pasado". "Se acabó el 29 de octubre, el día en que abandonó a su pueblo, el día en que dimitió de su responsabilidad. Y ahora el 80% de los valencianos le exigen la dimisión", ha señalado.

COMPROMÍS ACUSA A VOX DE SER EL "SALVAVIDAS" DE MAZÓN

En este punto, ha afeado a Vox, "el partido más 'mazonista' de esta cámara", de ser un "salvavidas" de Mazón y evitar la votación de la iniciativa de Compromís para que cada diputado se pronunciara sobre la dimisión del jefe del Consell. "Más pronto o más tarde votaremos y cada diputado tendrá que votar en conciencia si quiere que siga un incompetente mentiroso al frente del gobierno de la Generalitat", ha sostenido.

Además, el síndic de Compromís ha preguntado a Mazón si, como padre, se imagina "por un momento que el día 29 hubiera perdido a un hijo por una alarma que llegó muy tarde". "Seguro que exigiría respuestas, se preguntaría por qué ese día el 'president' estaba en el Ventorro y no en el Centro de Emergencias, como era su obligación. Y seguro que la última respuesta que esperaría del presidente es una excusa indecente como esta", ha continuado.

"¿Cree de verdad que esa es la respuesta que esperaría del 'president' de la Generalitat? ¿Cree que esa es la respuesta que esperaría el padre, la madre, la mujer o la hermana de una víctima? ¿En serio? ¿Cree de verdad que puede seguir de presidente un político fugitivo que no se atreve a pisar los pueblos de las víctimas, que todavía no les ha pedido perdón, que no se ha reunido con ellos?", ha manifestado. Por todo ello, le ha pedido a Mazón que dimita si "todavía le queda algo de dignidad".

"¿SIRVE COMPROMÍS PARA ALGO MÁS QUE PARA GRITAR?"

En su réplica, Carlos Mazón ha afeado a Joan Baldoví que Compromís "cada vez sirve para menos" y le ha preguntado si "tenía miedo" de reunirse este miércoles con él. "¿No quiere que se convaliden las ayudas para la riada? ¿Sirve Compromís para algo más que para gritar o para mociones de censura como la vergüenza en Chiva?", ha cuestionado, tras la bronca entre diputados que ha obligado a detener unos 15 minutos la sesión de control a Mazón.

En esta línea, ha reprochado a Compromís que dé apoyo a un Gobierno de España "cercado por la corrupción" y que impulsa algo "demencial" como las ayudas por los vehículos siniestrados por la dana. "Te da 10.000 euros de ayuda solo si tienes 50.000 para un coche eléctrico", ha afirmado.

Y le ha preguntado si tiene "algo que decir" Compromís después de que el Gobierno haya dado ayudas para las Rodalies de Cataluña, así como que ante el Gobierno haya "dejado sin 3.000 millones de FLA extraordinario" a la Generalitat. "¿Le parece bien?", ha agregado, para finalmente afearle a Baldoví que la coalición para "lo único que sirve es para ocupar un sillón en la Mesa de Les Corts".