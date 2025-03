Vox no descarta su regreso al Gobierno murciano si este acepta sus condiciones para aprobar los presupuestos

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha afirmado que lo que pase con los presupuestos "depende del PP" y ha asegurado que ha habido contactos con el partido del Gobierno murciano al que entregaron un documento con once puntos necesarios para negociar los presupuestos de 2025. Aprobarlos, ha insistido, dependería de que sean revertidas las políticas migratorias: "Si se hace la política migratoria de Pedro Sánchez que se apoyen en el PSOE".

Antelo no descarta volver al Gobierno regional "si este va cumpliendo los acuerdos". Así lo ha afirmado este miércoles en un desayuno informativo en el que ha insistido en que "Vox no puede estar en un Gobierno en el que se colabore con la inmigración ilegal".

Por otra parte, Antelo cree que el PP no ha presentado los presupuestos porque "no tienen acuerdo con ningún partido para tener el techo de gasto y que sepan que va a salir adelante"

Al hilo, se ha mostrado a favor de que se adelanten las elecciones autonómicas "por la situación económica que tiene la Región de Murcia, solo hace falta escuchar a la intervención general de la comunidad autónoma". "La sanidad está en quiebra, el déficit va a ser altísimo, hace 13 años que no se hace un kilómetro de autovía, tenemos un centro de emergencias en zona inundable", ha enumerado.

El presidente provincial de Vox ha apuntado que "antaño cuando un gobierno no presentaba los presupuestos presentaba una cuestión de confianza a la Cámara, a fecha de hoy eso no sucede, hacen piruetas para seguir adelante". Antelo ha asegurado que plantearla es "una decisión exclusiva del presidente, al igual que convocar elecciones" y ha apuntado que pedir una moción de censura "no está en la hoja de ruta" de su partido.

MAR MENOR

Al respecto del Mar Menor, Antelo ha afirmado en que no van a entrar "en esa ceremonia de la confusión que es a día de hoy la comisión para hablar de la ley del Mar Menor, una ley que no existe y en la que no se está dando ni un paso adelante". Antelo cree que "hay que ponerle fecha y hora para cambiarla y llegar a un acuerdo que sea bueno" y para ello pide "que los ayuntamientos hagan sus saneamientos adecuados y quienes no lo hagan sean sancionados".

COMISIONADA PARA LA TRANSPARENCIA

Por otra parte, Antelo ha confesado que les sorprendió el apoyo del PP para que su candidata fuera la Comisionada para la Transparencia. "Había que darle una vuelta a lo que había en la Región de murcia, era un organismo que no funcionaba, acaparado por el Gobierno regional".

Al hilo ha explicado que el organismo "no tiene presupuesto y la persona que tiene que tener una dedicación exclusiva no está cobrando ni un céntimo".

PLANTAS DE BIOGAS

"El Gobierno regional tiene que hacer un plan estratégico, decir dónde se pueden localizar, que de verdad esas plantas no generen olores, y si generan olores, que sea revertida esa licencia", ha apuntado al respecto de la instalación de plantas de biogás en varios municipios de la Región de Murcia.

En el caso de Las Torres de Cotillas, ha apuntado, "el Ayuntamiento se tenía que "posicionar y declarar interés municipal para que esa planta salga adelante, el suelo no recogía esa posibilidad. Y en el municipio a lo mejor no hay tanto interés para que esa planta esté localizada en ese lugar por lo que es lógico que las personas se puedan pronunciar sobre eso" ha comentado al respecto de la petición de su partido de que se haga una consulta ciudadana.

PRIMARIAS DEL PSRM

Ante las próximas primarias del Partidos Socialista de la Región de Murcia, Antelo ha apuntado que lo que busca el PSOE es "un nuevo enterrador, da igual quien esté porque en la Región de Murcia hacen seguidismo del 'Sanchismo' que castiga a la Región cada vez que se acuerda de ella".

Antelo ha asegurado que la Región "nunca ha tenido los políticos necesarios para darle un impulso" y afirma que la infrafinanciación, la deuda y la falta de infraestructuras "le resta oportunidades". "Tenemos un AVE que no sirve, un puerto que sin la capacidad necesaria para exportar e importar y un aeropuerto en el que solo vuelan los billetes. Está todo por hacer", ha concluido.