Nogueras dice que Puigdemont no amenazó al Gobierno: Solo cree que sin PGE se debe ir a elecciones

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha aclarado las palabras del presidente de su partido y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha señalado que su líder no amenazó al Gobierno y que sólo expresó que sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) lo normal sería convocar elecciones anticipadas.

Así lo ha trasladado este miércoles en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que Puigdemont "no ha amenazado a nadie" y que "ha demostrado exactamente todo lo contrario".

Puigdemont dijo anoche en una entrevista en TV3 que haber impedido la tramitación de la moción de confianza en el Congreso habría tenido "consecuencias irreversibles" y llevaría a la legislatura "al colapso". También sostuvo que sin presupuestos, lo normal sería que el Gobierno no continúe, y que la convocatoria electoral es "un escenario posible".

En este sentido, Nogueras ha matizado que lo que dijo el 'president' es que un gobierno que no aprueba presupuestos y que no puede aprobar "ni una iniciativa", si aguanta, "es por aguantar el poder por poder".

Asimismo, ha detallado que "entienden" que el Ejecutivo actual "no está en el poder sólo por ejercer el poder" por lo que "la opción que le quedaría" sería convocar elecciones, si bien considera que no se está "en ese punto".

La portavoz de Junts en la Cámara Baja ha recalcado que están esperando la decisión final sobre su proposición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, si bien entiende que el aplazamiento de la Mesa del Congreso es un "intento de solucionar" la situación. "Se podría haber tumbado y no se hizo", ha recordado.

"Cuando tú pierdes la confianza en alguien y le dices, oye, es que no confiamos, de hecho nuestro acuerdo recoge que hay una desconfianza mutua, hablemos de ello, nosotros no concebimos que no se quiera hablar de ello cuando al final todos tienen intereses", ha esgrimido.