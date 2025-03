Feijóo, dispuesto a apoyar la cuestión de confianza de Junts: "No tengo interés en confirmar al Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a apoyar en el Pleno del Congreso la proposición no de ley que ha presentado Junts exigiendo al jefe del Ejecutivo que se someta a una cuestión de confianza, ya que, según ha subrayado, él no tiene "interés en confirmar al Gobierno" de Pedro Sánchez. De hecho, ha confirmado que no contempla registrar una moción de censura porque aunque ve muchos motivos, le faltan "cuatro votos".

Así lo ha asegurado en una charla informal con periodistas en la tradicional copa de Navidad que ha organizado el Grupo Popular en el Congreso, donde ha hecho hincapié en la agenda judicial que afecta al Gobierno de Sánchez, un "paciente en la UCI que empeora de forma ostensible sin previsión de alta".

Feijóo considera que en ese panorama la mejor manera de cortar "la hemorragia de la corrupción" sería convocar elecciones en 2025 pero no ve a Sánchez apostando por un adelanto electoral. En cualquier caso, cree que la legislatura depende de socios como Junts, que estos días han lanzando un nuevo órdago exigiendo a Sánchez someterse a una cuestión de confianza.

Después de que la Mesa del Congreso a Mesa aplazase este martes la decisión sobre la admisión a trámite de esa iniciativa de Junts, Feijóo ha expresado su disposición a apoyarla si llega al Pleno del Congreso en caso de ser admitida a trámite. "No tengo interés en confirmar al Gobierno", ha señalado.

ALIANZA PARA LA REFORMA FISCAL

Este guiño a la formación del expresidente Carles Puigdemont coincide con la alianza que han visualizado en el Senado esta misma semana PP y Junts durante el debate y votación de la reforma fiscal, que precisamente este jueves vuelve al Congreso.

En concreto, el Grupo Popular votó en el Senado favor de dos enmiendas de Junts que conllevan bajadas impositivas, una sobre la rebaja del IVA al 4% de alimentos básicos, y la segunda, dirigida a ayudar a los clubes deportivos. Por su parte, Junts se abstuvo en todas las enmiendas del PP al plan fiscal.

Tanto Feijóo como su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, han asegurado ante los periodistas que confían en que este jueves Junts repita en el Congreso el sentido del voto que emitió en el Senado y se guíe por la "coherencia".

EL PNV APOYA A SÁNCHEZ EN CONTRA DE SU PROPIO PROGRAMA

El presidente del PP, que ha llegado a bromear asegurando que está "aprendiendo catalán de oído", ha destacado que Junts cumple su programa económico y ha marcado diferencias con el PNV, quien, a su entender, ha decidido ser un "aliado estructural" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nosotros no nos hemos movido, se ha movido el PNV en contra de su programa electoral", ha añadido.

Una vez más, Feijóo ha insistido en que hay motivos para una moción de censura, pero no contempla registrarla en el Congreso porque, según ha dicho, le faltan "cuatro votos". Esta semana, Vox se abrió por primera vez a votar con Junts una moción de censura contra Sánchez con la condición de no dar "ni una concesión al separatismo" y convocar inmediatamente elecciones.

Los 'populares' llevan varias semanas denunciando que los socios de Sánchez se estén convirtiendo en "cómplices" de Sánchez por la agenda de "corrupción" que, a su entender, rodea al PSOE. Y Feijóo ha seguido en esa línea argumental al señalar que "por menos echaron a Rajoy", en alusión a la moción de censura que promovió Sánchez en 2018 escudándose en el 'caso Gürtel'.

ASEGURA QUE VOX CRECE POR LA DANA

Como ya dijo este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el presidente del PP ha reiterado que puede pasar cualquier cosa en 2025, sin descartar que pueda haber elecciones. Por eso, considera que el partido tiene que estar "preparado" ante cualquier escenario, máxime cuando cree que en el nuevo año pueden pasar cosas "interesantes".

En esta charla informal con los periodistas, Feijóo ha admitido que se ha pasado del "bipartidismo" al "bibloquismo", en referencia al bloque de la izquierda y de la derecha. Eso sí, ha destacado que en el bloque de la derecha hay gran estabilidad.

Además, ha destacado el crecimiento del PP que recogen las encuestas y, según ha dicho, estarían mejorando en todos los territorios menos en la Comunidad Valenciana, al tiempo que el PSOE se desploma. En este punto, ha reconocido que Vox crece por la DANA pero ha señalado que esa tendencia se está revirtiendo.

VE LÓGICO CONMEMORAR LA CARTA MAGNA, NO LA MUERTE DE FRANCO

Después de que Sánchez haya anunciado un centenar de actos en 2025 por los 50 años de la muerte de Franco bajo el lema "España en libertad", Feijóo ha señalado que lo lógico es conmemorar la Constitución de 1978 o incluso las primeras elecciones democráticas de 1977, pero cree que a esa fecha el presidente del Gobierno no llega.

"Yo celebro la Constitución y la democracia", ha resaltado Feijóo, para añadir que allá Sánchez si lo que quiere celebrar es la muerte de Franco.