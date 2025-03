Vox votaría con Junts en una moción de censura a Sánchez sin "concesión al separatismo"

El secretario general de Vox y presidente del partido en el Parlament catalán, Ignacio Garriga, ha asegurado que los de Santiago Bascal votarían con Junts una moción de censura a Pedro Sánchez con la condición de "no dar ni una concesión al separatismo" y convocar inmediatamente elecciones.

Preguntado en una entrevista en La 2 Y Ràdio 4, recogida por Europa Press, sobre un hipotético voto conjunto con Junts para una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y preguntado por si este fuera a cambio de nada, ha indicado: "Ya estamos coincidiendo en algunas votaciones, todo lo que sea para echar al peor presidente del gobierno de los últimos tiempos".

Asimismo, ha reafirmado que su partido no hará pactos con los posconvergentes y ha defendido que el apoyo del partido a una moción se condiciona a "no dar ni una concesión al separatismo" y convocar inmediatamente elecciones.

VE A ILLA "SECUESTRADO" POR LOS CONGRESOS DE SUS SOCIOS

Garriga también ha asegurado ve al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "secuestrado" por los congresos de Junts, ERC y Comuns de cara a las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat.

"No tiene el valor o no es consciente de cómo le van a apretar tanto los Comuns, Junts y Esquerra para hacer trágalas de cosas que seguramente comparte y de otras que dirá que no comparte, pero sí comparte", ha dicho, al preguntársele sobre la prórroga de las cuentas anunciada el lunes por la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.

En este sentido, ha expresado que quienes salen "perjudicados" por las supuestas presiones son los catalanes y ha afirmado que la prórroga es muy mala noticia, textualmente.