Socios de Sánchez no ven problema a admitir la cuestión de confianza, que ha sido aplazada

Madrid, 17 dic (EFE).- El aplazamiento que ha decidido este martes la Mesa del Congreso sobre la admisión a trámite de la iniciativa de Junts para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, ha generado críticas en la derecha mientras que algunos socios, como Podemos o EH Bildu, no ven problema en que se tramite.

La decisión del órgano de gobierno de la Cámara de posponer la calificación de la iniciativa de Junts, que presentó el pasado 11 de octubre, ha salido adelante con los apoyos del PSOE y Sumar, que lo han justificado para que pueda ser estudiada con detenimiento, ya que la herramienta de la cuestión de confianza no corresponde a la oposición sino al Ejecutivo.

Patxi López, portavoz socialista, ha señalado que la Mesa se ha tomado tiempo para ver la constitucionalidad o no de esta proposición y, además, este aplazamiento no interfiere en el cupo que tiene Junts para debatir en pleno sus propuestas porque no le tocaría hasta marzo y, para entonces, "ya estará resuelto".

Y desde Sumar, Verónica Martínez ha señalado que la Mesa ha optado por la prudencia y estudiar bien el informe de los letrados, ya que no hay precedentes.

Uno de los que más ha censurado el aplazamiento de la proposición no de ley, que la Mesa no volverá a estudiar mínimo hasta febrero, ha sido el PP, que lo ha tachado de "una auténtica innovación parlamentaria" al optar por posponer una decisión en lugar de vetarla, calificarla o desestimarla, que suele ser lo habitual.

Miguel Tellado, el portavoz del grupo, ha cargado contra la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, por actuar al dictado de Pedro Sánchez y por eso -ha ironizado- tiene en su despacho "un arcón congelador", donde mete las propuestas que al PSOE no le convienen.

No ha querido adelantar cuál será el posicionamiento del PP si se llega a debatir la cuestión de confianza, con cuya tramitación están de acuerdo, pero en todo caso ha recalcado que esta iniciativa "revela con toda claridad" la inestabilidad del Ejecutivo.

Entre los grupos independentistas, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha dicho que ellos no se oponen a que tenga lugar el debate de la moción de confianza, aunque no apuestan por esa estrategia.

A Podemos tampoco le parece mal que pueda debatirse la iniciativa de Junts, que no tiene ningún efecto vinculante, porque, aparte, "la verdadera cuestión de confianza" que tiene el Gobierno es el cumplimiento de los acuerdos con sus socios y la aprobación de "una verdadera agenda social" que concite la confianza de sus apoyos, "justo lo que no está haciendo", ha subrayado el portavoz morado, Javier Sánchez.

A Vox le parece otro "paripé", enmarcado "en la acción chantajísta de los separatistas a un Gobierno que se deja chantajear", ha señalado su portavoz, Pepa Millán.

También Millán se ha mostrado sorprendida porque el PP se abra a negociar con Junts y que el presidente andaluz, Juanma Moreno, apareciera en la pasada conferencia de presidentes autonómicos "avalando" al partido de Carles Puigdemont. EFE