Sémper reprocha al PSOE que celebre "la muerte de un dictador en la cama"

Madrid, 17 dic (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha reprochado al Gobierno que celebre en 2025 "la muerte de un dictador en la cama" porque los actos con los que se celebrará la democracia coinciden con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco y no con las primeras elecciones democráticas o la Constitución de 1978.

Sémper ha protagonizado este martes un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid, en el que ha apuntado que no se celebran esas efemérides porque habría que esperar y Pedro Sánchez no sería presidente del Gobierno así que "no sería útil" pues "todo es relato".

"Es verdaderamente notable que el PSOE se sume, con decidido ímpetu, a celebrar que Arias Navarro fue presidente del Gobierno de España", ha ironizado Sémper, que ha defendido que la postura del PP es la celebrar el encuentro civil entre españoles.

El portavoz del PP ha clamado contra la actual forma de hacer política, donde impera tanto el relato como el ataque 'ad hominem' y ha rechazado una conversación pública "sustentada en el zasca y el regate corto", algo que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo pretende revertir.

"Necesitamos una política que diga la verdad y que deje a la gente en paz", ha reivindicado además Sémper, que también censura que todo defina a las personas políticamente desde el ocio a comer carne, ir en bicicleta o el programa de televisión por el que se opta.

El portavoz del PP ha defendido además que el proyecto de Feijóo quiere ofrecer certezas ante la inseguridad que padecen ciudadanos y empresas, así como reparar el daño de la actual división en la que se "señala" a la oposición, los medios o los jueces por cumplir con su responsabilidad de control. EFE