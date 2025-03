Sémper avisa a PNV, ERC, Sumar y Podemos que les va a "manchar y arrastrar" la "corrupción": "Sánchez es tóxico"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha avisado este martes al PNV, ERC, Sumar y Podemos que les va a "manchar y arrastrar" los casos de presunta corrupción que, a su juicio, afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. A su entender, Pedro Sánchez es "tóxico" para quien se acerca a él.

"La corrupción es un elemento que genera mucha mancha", ha advertido Sémper en un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, que ha presentado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al que ha asistido también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Sémper considera que el apoyo de los socios del PSOE a Sánchez les pasará factura en el futuro, criticando que "callen" ante los casos que se están conociendo. De hecho, ha criticado que en el Congreso esos partidos no pidan explicaciones por la corrupción y que solo el PP formule preguntas.

Por todo ello, ha avisado que "les va a manchar y les va a arrastrar la corrupción". "Al PNV, a Junts, a ERC, a Sumar, a Podemos. Siento hablar estos términos, pero lo tengo que hacer. Creo que el presidente del Gobierno es tóxico para quien se acerca a él y acaba manchándoles", ha aseverado.

"UN DETERIORO INSTITUCIONAL SIN PARANGÓN"

Sémper ha criticado el nivel de "deteriorio institucional sin parangón" que hay con Pedro Sánchez y el "nepotismo difícilmente recordable", con una conversación pública "sustentada en el zaska", "en el regate corto" y "en el permanente y pesado relato". "Hoy todo es una hipérbole, no hay conversación posible con el diferente", se ha quejado.

"Y por si fuera poco tenemos un Gobierno, tenemos una supuesta mayoría que no es ni mayoría social, ya no es mayoría parlamentaria y además no tiene un proyecto político para España", ha afirmado el portavoz de los 'populares'.

Según Sémper, tiene un Gobierno "hecho de retales que va haciéndose jirones" que se apoya en socios cuyo único interés es "obtener algún rédito partidista, algún rédito político". "Y esto provoca que cada semana sea un quilombo", ha enfatizado

DICE QUE FEIJÓO PRETENDER "REVERTIR LA MALA POLÍTICA"

Tras asegurar que el Gobierno de Sánchez "depende de elementos externos", citando a la formación que lidera el expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha indicado que el PP está "preparado para cualquier escenario".

"Y no vamos a dejar que la ansiedad nos gane terreno. Estamos preparados para que el mes que viene haya elecciones y estamos preparados para una legislatura larga. Y eso significa que estamos preparados", ha sentenciado.

Sémper ha defendido la forma de hacer política de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, quien, según ha dicho, pretende "revertir una mala política" del Gobierno de Sánchez "en fondo" y "en las formas".

En este punto, ha apostado por "recuperar la confianza" en las instituciones y recuperar también "el valor de la palabra dada" y "la sacrosanta convicción de que la separación de poderes es algo a preservar". A su entender, "medios de comunicación, jueces, magistrados y, en general, tribunales, merecen el respeto absoluto por parte de todos los políticos".

En especial se ha detenido en los jueces, criticando la "estrategia" del Gobierno contra ellos ante los casos de presunta corrupción que le afectan. "Una judicatura extraordinariamente profesional y profesionalizada en España, de la que nos podemos sentir orgullosos en términos generales. Y que, además, es garante de que el poder político no va a hacer de su capa un sayo", ha manifestado.

DICE QUE VOX HACE "OPOSICIÓN" AL PP

En cuanto a la relación con Vox, tras los últimos órdagos de ese partido de no apoyar los Presupuestos autonómicos, Feijóo ha señalado que el PP de Feijóo no mira ni a su izquierda ni a su derecha ni vive "neutorizado con el día a día de su adversario" político.

"No estamos obsesionados con lo que hacen nuestros adversarios, con las estrategias de nuestros adversarios, sobre si tenemos que ser más duros, más blandos, tenemos que ser medio pensionistas, arriba o abajo", ha enfatizado.

A su entender, si se despistan con lo que hace Vox u otros partidos políticos, dejarán de "ser útiles". "Nosotros le hacemos oposición al PSOE y Pedro Sánchez, y Vox nos hace oposición a nosotros", ha advertido.

"MAZÓN HA SIDO CRÍTICO EN SU GESTIÓN" TRAS LA DANA

Al ser preguntado cómo valora la gestión que ha hecho el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del desastre de la DANA, Sémper ha indicado que Mazón "ha sido crítico con su gestión" y ha añadido que, "de hecho, provocó una crisis de gobierno".

"Hubo ceses. Hubo una asunción de responsabilidades por parte del presidente Mazón y ahora está centrado en la reconstrucción de Valencia. Lo que me llama poderosamente la atención es que, siendo esto así, una administración autonómica no tenga una justa correspondencia con la Administración General del Estado", ha señalado, para cuestionar la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, ha llamado la atención sobre "la desconfianza" que se ha generado en el Estado por "una parte notable de la ciudadanía". Y cuando digo el Estado, no me estoy dejando ninguna administración de lado. Y esto es algo que nos interpela y nos obliga también a pensar y a determinarnos en que no puede volver a suceder esto. La gente no puede volver a sentirse desamparada por el Estado", ha manifestado.