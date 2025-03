Puigdemont ve prudente que el Congreso posponga su decisión sobre la cuestión de confianza

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que ve prudente que la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso haya decidido no resolver aún la admisión o no a trámite de la proposición no de ley de Junts que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Lo ha dicho este martes en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press al preguntarle por la decisión de la Mesa del Congreso: "Han sido prudentes. Han tomado una decisión que deja todas la opciones abiertas pero llegará un día en el que tengan que decidir".

"Ellos saben también las consecuencias que hubiera tenido que hoy hubieran dado un portazo a nuestra propuesta: hubiera tenido unas consecuencias irreversibles. Y seguramente habrían llevado la legislatura al colapso", ha expresado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)