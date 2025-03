Peña resalta gestión económica "muy destacada" de Milei al frente del Gobierno argentino

Asunción, 17 dic (EFECOM).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró este martes "muy destacada" la gestión de su homólogo argentino, Javier Milei, en materia económica, que aseguró ha permitido revertir el déficit fiscal y disminuir la inflación.

Al intervenir en el último consejo de ministros del 2024, Peña, economista de profesión, se refirió a la importancia de la estabilidad macroeconómica para el crecimiento de un país.

"Ningún país se va a desarrollar si no tiene estabilidad macroeconómica, si no tiene una economía que crece, si no tiene un Banco Central que controle la inflación, es imposible", afirmó el mandatario, para quien estas condiciones suponen la base de "todo desarrollo".

"Hoy lo estamos viendo -agregó- con nuestros vecinos, la República Argentina, donde el Presidente Milei en su primer año ha tenido realmente una gestión muy destacada".

Según el jefe de Estado paraguayo, "en 125 años la Argentina ha podido revertir una situación de déficit fiscal crónico y esto está haciendo que disminuya la inflación".

"Y esto va a traer también beneficios económicos enormes para ese país", sentenció.

El economista argentino llegó a la Presidencia del país el 10 de diciembre de 2023 y se volcó en recobrar el superávit fiscal.

Desde un déficit primario del 2,9 % del Producto Interior Bruto y un resultado financiero negativo del 6,1 % del PIB en 2023, Argentina logró acumular en los primeros diez meses de 2024 un superávit primario del 1,8 % del PIB y uno financiero del 0,5 %.

La nueva Administración ha trabajado también en reducir los excedentes monetarios y los pesados pasivos del Banco Central, cortando la emisión monetaria para financiar el Tesoro y recomponer las reservas monetarias.

La dura política fiscal y monetaria argentina logró que la inflación pasara de una tasa mensual del 25,5 % en diciembre de 2023 al 2,7 % en octubre pasado. Aún así, la inflación se situó en octubre en el 193 % interanual y acumula en lo que va del año un alza del 107 %.EFECOM