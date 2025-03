Navantia lamenta el "rechazo" al convenio y el comité de Ferrol avisa de "incertidumbre"

Ferrol (A Coruña), 17 dic (EFE).- La dirección de la empresa naval pública Navantia ha lamentado este martes el "rechazo" en votación al preacuerdo de convenio colectivo alcanzado entre dirección y sindicatos, una decisión que, según el comité de empresa del astillero gallego de Ferrol, abre un período de "incertidumbre" en el grupo naval público.

Fuentes de la firma dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), consultadas por EFE, han mostrado su respeto por el resultado del escrutinio, pero han lamentado que se descarte la aplicación de la propuesta pactada "por una comisión negociadora de la que forman parte tanto la dirección como los representantes de los trabajadores".

"Un preacuerdo destinado a reforzar la compañía ante los desafíos inminentes, especialmente el aumento de la carga de trabajo, y consolidar para su plantilla presente y futura un marco estable de desarrollo profesional", han añadido.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Carlos Díaz, del sindicato independiente MAS, ha admitido que no se "asume a nivel de grupo el cierre de la negociación" y ha tachado de "curioso que los centros que más se movilizaron" en demanda de avances en la negociación, caso del ferrolano, apoyaron "mayoritariamente" el plan.

En un audio remitido a los medios de comunicación considera que no "es justo que centros que no se movilizaron ni dieron alternativa más allá de temas localistas decantan la balanza hacia un no".

De este modo, el portavoz sindical ha aludido a un período de "incertidumbre" por estar ya la "mesa cerrada" al firmarse el principio de acuerdo el 4 de diciembre y ha sostenido que ahora "tocará hacer una reflexión".

Para Díaz, la dirección de Navantia "también tiene que reflexionar" al haber "una realidad, que el no es mayoritario en el grupo", además de instar a las "distintas organizaciones sindicales y comités que pelearon activamente por un no rotundo" a "decir qué propuesta" se puede llevar a cabo ante esta decisión.

"Si no les vale, que digan ahora qué camino tomar", ha emplazado el presidente del comité ferrolano, que ha observado que en la ría de Ferrol "lo hicimos bien" al avalar el "preacuerdo como positivo", un extremo que ha atribuido a las protestas desarrolladas en los últimos meses. EFE

