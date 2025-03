Los trabajadores de Navantia rechazan el preacuerdo sobre el nuevo convenio colectivo

Ferrol, 17 dic (EFECOM).- Un 56 % de la plantilla de Navantia ha votado este martes en contra del preacuerdo sobre el nuevo convenio colectivo que habían alcanzado el pasado 4 de diciembre los sindicatos y la dirección del grupo público de construcción naval, una decisión que abre un período de "incertidumbre", según ha admitido el comité de empresa del astillero de Ferrol.

La votación, celebrada en los centros productivos de la Bahía de Cádiz, la ría de Ferrol, Cartagena y la sede central de Madrid ha deparado únicamente un 43 % de apoyos, con un escrutinio que, en el caso de la planta murciana, ha resultado decisivo, al contabilizar 144 sufragios favorables al documento y 737 en contra.

En cambio, las instalaciones de Ferrol y Fene han avalado el texto, al igual que las de Cádiz y Madrid, mientras que en San Fernando y Puerto Real, en la bahía gaditana, también se han obtenido resultados negativos en relación a la propuesta.

Se han emitido 3.967 votos de un censo total de 4.920 empleados convocados a las urnas, con 1.706 a favor, 2.222 en contra, 26 en blanco y 13 nulos.

El escrutinio ha dejado 721 votos a favor y 628 en contra en Ferrol; 69 a favor y 39 en contra, en Fene; y 103 favorables y 28 en contra, en Cádiz.

Los trabajadores de la sede central de Madrid han aportado 136 votos a favor y 74 en contra; los de San Fernando, 396 a favor y 447 en contra; y los de Puerto Real, 137 a favor y 269 en contra.

La dirección de Navantia ha mostrado su respeto a la decisión adoptada en las urnas, aunque ha lamentado ese "rechazo" al estimar que el documento apostaba por "reforzar la compañía ante los desafíos inminentes, especialmente el aumento de la carga de trabajo, y consolidar para su plantilla presente y futura un marco estable de desarrollo".

Desde el comité del astillero de Ferrol, su presidente, Carlos Díaz, de la central independiente MAS, ha tachado de "curioso" que los centros "que más se movilizaron" en demanda de avances en la negociación, caso del ferrolano, apoyaron "mayoritariamente" el plan.

El portavoz sindical ha deslizado su crítica hacia otros centros productivos y organizaciones al apuntar que "no es justo" que los lugares en los que no hubo movilizaciones ni se ofreció "alternativa" hayan decantado la balanza "hacia un no". Ha advertido, además, que la mesa con la compañía está "cerrada".

Por ello, ante la falta de perspectiva de que se reabra el diálogo con Navantia, ha instado a "reflexionar" a sindicatos y dirección y ha emplazado a los colectivos que trabajaron "activamente por un no rotundo" a que detallen ahora "qué camino tomar".

Tras varios meses de negociación y protestas, las partes pactaron el 4 de diciembre un preacuerdo que incluyó mejoras sobre la promoción en el seno de la empresa, su política salarial o la clasificación de categorías profesionales.

Entre las principales reivindicaciones sociales enmarcadas en el documento, figuraban la modificación del contrato de relevo para fomentar salidas anticipadas o anticipar las jubilaciones voluntarias a los 63 años de edad.

El presidente de la firma dependiente de la SEPI, Ricardo Domínguez, apostó tras este acuerdo por iniciar el diálogo sobre el plan estratégico, que concreta carga de trabajo e incorporaciones de plantilla para cada centro, además de inversiones en esos recintos. EFECOM

