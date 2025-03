La repentina muerte de Marisa Paredes conmociona al cine y entristece a la izquierda

Madrid, 17 dic (EFE).- El repentino fallecimiento este martes de Marisa Paredes, "una gran dama de la interpretación", como la ha definido Antonio Banderas, ha conmocionado al cine español, cuyas grandes figuras han ensalzado su influencia y compromiso, y ha entristecido a formaciones políticas de izquierdas.

Consternado se mostraba Pedro Almodóvar en París, en donde se encuentra promocionando 'La habitación de al lado', su última película. "Ha sido una noticia totalmente inesperada; es como si despertara de un mal sueño", ha asegurado.

El cineasta manchego ha sido posiblemente la figura más relevante en la carrera cinematográfica de la actriz, quien ha muerto a los 78 años. Protagonizó 'Entre tinieblas', 'Tacones lejanos', 'La flor de mi secreto', 'Todo sobre mi madre' o 'La piel que habito'.

El hermano de Pedro, Agustín, productor, se ha mostrado "desolado". "Hasta siempre, queridísima Marisa", ha cerrado el escueto mensaje escrito en su cuenta de X.

Penélope Cruz, quien coincidió con Paredes en 'Todo sobre mi madre', recurrió a la misma red para expresar una emotiva dedicatoria: "Mi querida Marisa. Nos dejas demasiado pronto. Te quiero. Buen viaje".

También emocionado se ha mostrado Juan Diego Botto, para quien ha fallecido "una mujer maravillosa y comprometida, una inmensa actriz". "El mundo es hoy un poco peor. Que la tierra te sea leve", ha manifestado.

Paredes, nacida en Madrid en 1946, ha dejado una huella profunda en el cine, aunque su trayectoria ha resultado tremendamente polifacética porque en teatro y en televisión labró carreras igualmente reconocidas y admiradas.

Lluís Pasqual, José Carlos Plaza o Gerardo Vera fueron algunos de los grandes directores de escena para los que trabajó la actriz. Arturo Ripstein, Agustí Villaronga, Jaime Chávarri, Fernando Trueba, además de Almodóvar, fueron cineastas en cuyas películas intervino.

Además de su talento, Paredes dio muestras de su compromiso político y social. Como presidenta de la Academia de cine entre los años 2000 y 2003, bregó en defensa de los intereses del sector y dio altavoz al 'No a la guerra' que recorrió en España por la guerra de Irak.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho estar "desolado". "Su presencia en el cine y teatro y su compromiso con la democracia serán un ejemplo para generaciones posteriores", ha destacado.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha dicho: "Decir adiós a Marisa Paredes es despedirnos de una de las actrices españolas más importantes y más comprometidas con la cultura y la sociedad de nuestro país".

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dirigente de Sumar, ha destacado la amistad que mantenía con Paredes: "Su voz siempre estaba a disposición de quien lo necesitase, siempre defendiendo causas justas".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha elogiado su manera de interpretar, "de vivir la vida y contárnosla a los demás". "Recordaremos su talento, su voz, la elegancia ética y el compromiso de quien encarnó lo más alto de la cultura española", ha escrito.

También las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Sanidad, Mónica García, han mostrado sus condolencias en X.

Desde Podemos, Irene Montero, a través de su cuenta en la misma red social, ha escrito: "Que vuele alto Marisa Paredes, orgullosa de la vida que ha entregado a la cultura, la belleza y la lucha por las causas justas".

Y adjunta un vídeo en el que Paredes, en la calle, en un acto, proclama: "Soy feminista, de izquierdas, madrileña, luchadora. Palestina, no está sola. Viva Palestina libre. No en mi nombre. No pasarán". EFE