Junqueras pide a Sánchez e Illa que "aprendan a cumplir pactos" y aparquen el partidismo

Barcelona, 17 dic (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al presidente catalán, Salvador Illa, que "aprendan a cumplir" los pactos que han suscrito con los republicanos y aparquen su "agenda partidista", porque "prometen muy bien", pero deben respetar sus compromisos.

En una entrevista con EFE, después de que el pasado sábado lograra ser elegido nuevamente presidente de ERC en la segunda vuelta de las elecciones internas del partido, Junqueras ha acusado a los socialistas de "no querer cumplir" los pactos vigentes, "porque priorizan sus intereses de partido", y ha reiterado que Esquerra no firmará nuevos acuerdos si no se cumplen los ya existentes.

"El Partido Socialista ha demostrado que no cumple sencillamente porque no quiere y porque prioriza sus intereses partidistas, sus cuestiones internas y su voluntad de quedar bien ante quien sea, antes que cumplir los compromisos a los cuales ha llegado, no solo con nosotros, sino con la sociedad", ha denunciado.

Para Junqueras, los socialistas "tienen que entender que la prioridad no es quedar bien dentro de su casa", sino que "su obligación es servir a los intereses de la sociedad".

Aunque ha recalcado que no prioriza ningún acuerdo por encima de otro, ha hecho énfasis en la necesidad de que el Govern de Salvador Illa y el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumplan en cuestiones como la financiación singular para Cataluña, la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el traspaso de Rodalies.

Tampoco ha puesto ningún plazo para poder llegar a un pacto de presupuestos: "Tan pronto como el Partido Socialista haya cumplido sus compromisos hay la posibilidad de hablar de unos nuevos compromisos, pero hasta que no los haya cumplido es imposible".

"El Partido Socialista tiene que aprender a cumplir, además de aprender a prometer. Cuando se trata de prometer, promete muy bien, de promesas sabe mucho, ahora es cuestión de que aprenda a cumplir. Debe mejorar muchísimo en cuestión de cumplimiento", ha advertido.

Sobre si prevé una reunión con Sánchez para abordar el cumplimiento de los acuerdos y la negociación presupuestaria, ha señalado: "No tenemos previsto pedir ninguna reunión concreta con nadie. Lo que sí tenemos previsto es recordarles que deben cumplir sus compromisos".

"Las conversaciones siempre se caracterizan por un tono amable y constructivo. Pero eso no es suficiente. Es tiempo de que los pactos sean honorados", ha enfatizado Junqueras, que ha instado a "no confundir" la amabilidad y la educación con un "signo de debilidad".

En cuanto a la financiación singular para Cataluña, ha rechazado cualquier intento por parte de los socialistas de rebajar los términos del acuerdo que permitió la investidura de Illa: "No aceptaremos cláusulas sobrevenidas que perjudiquen a la sociedad".

"Si el Partido Socialista no quería llegar a estos acuerdos, no haberlos firmado. O si estos acuerdos debían tener una cláusula, pues haberla propuesto antes de firmarlos, porque entonces no habríamos firmado nosotros", ha remarcado.

El presidente de ERC ha subrayado que "quien diga que Cataluña recibe un trato privilegiado miente", ya que los recursos públicos que reciben los catalanes en educación o salud "son claramente inferiores" a los que reciben otros territorios" y, además, "hace casi medio siglo que los gobiernos españoles no construyen ni un solo kilómetro de ferrocarril en Cataluña". EFE

