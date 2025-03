Junqueras marca distancias con Junts: "No tenemos especial interés en un Gobierno PP-Vox"

Barcelona, 17 dic (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha marcado distancias con la petición de Junts al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se someta a una cuestión de confianza: "ERC no tiene ningún interés especial ni ninguna prisa para que haya un Gobierno de PP y Vox".

Así lo ha afirmado Junqueras en una entrevista con EFE, después de que el pasado sábado, en la segunda vuelta de las elecciones internas de ERC, su candidatura para dirigir el partido se impusiera -con el 52,2 por ciento de los votos- a la lista encabezada por Xavier Godàs.

Este martes está previsto que la Mesa del Congreso califique la proposición no de ley de Junts sobre la cuestión de confianza.

"Es evidente que ERC no tiene ningún interés ni ninguna prisa en que haya un Gobierno de PP y Vox. Es posible que haya otros partidos que sí. Me imagino que PP y Vox tienen todo el interés del mundo, pero ERC no", ha recalcado Junqueras al ser preguntado por la posición de su partido con respecto a la iniciativa de Junts.

Eso sí, ha advertido a los socialistas de que la postura de ERC evolucionará en un sentido u otro en función de si el Gobierno de Pedro Sánchez cumple o no sus compromisos.

"Quien debe decidir si quiere seguir en el Gobierno español o no es el Partido Socialista. Quien debe decidir si quiere cumplir sus compromisos es el Partido Socialista. Tiene que aclararse, debe saber qué quiere y actuar en consecuencia", ha subrayado.

Según el líder de Esquerra, si los socialistas quieren "seguir gobernando, es muy sencillo: tienen que cumplir sus compromisos", por lo que "la pelota está en el tejado del Partido Socialista".

Preguntado por si ERC -ahora bajo su renovada presidencia- seguirá siendo un factor de estabilidad para el Gobierno del PSOE y Sumar, ha asegurado que su partido "tiene como prioridad ser útil a la sociedad catalana".

"Si el Partido Socialista está a favor de los trabajadores y trabajadoras, de las familias y de las empresas de Cataluña, que lo demuestre con hechos, no con palabras. Ya no es tiempo de palabras", ha recalcado. EFE

