Gobierno valenciano aprueba un decreto ley para aumentar la deuda en 700 millones para ayudar a la reconstrucción

El pleno Consell ha aprobado este martes el decreto ley que permitirá aumentar la deuda de la Comunitat Valenciana en 700 millones de euros en el presupuesto de 2024 para financiar los gastos excepcionales de reparación y reconstrucción tras la dana del 29 de octubre. El crédito se financiará mediante operaciones de endeudamiento y los remanentes se incorporarán al presupuesto prorrogado, con independencia de que en 2025 se tramiten nuevas normas para financiar la respuesta de la Generalitat a la emergencia.

De esta forma, se ha ratificado el decreto ley que permitirá aumentar la deuda de la Comunitat en 700 millones de euros aprobado este lunes por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) que, según ha informado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "destinaremos a la reconstrucción económica y social aunque nos tocará devolverlos". En este sentido, ha solicitado "consenso y apoyo" al resto de fuerzas parlamentarias para que se ratifique por unanimidad en Les Corts.

En concreto, este crédito extraordinario permite a la Generalitat atender gastos "inaplazables" derivados de los daños soportados por las personas físicas o jurídicas, los bienes muebles o inmuebles y las infraestructuras públicas o privadas como consecuencia de la riada, que motivó la declaración de 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' por el Consejo de Ministros el pasado 5 de noviembre.

Este crédito extraordinario se financiará con endeudamiento, incrementando el presupuesto de ingresos en la aplicación 'Préstamos a largo plazo entes del sector público', "en el marco y con las condiciones que se establezcan en el programa de endeudamiento que autorice el Estado para facilitar el acceso a la financiación que la Generalitat requiera para hacer frente a los gastos excepcionales de la riada", ha señalado el Gobierno valenciano.

La norma incluye una referencia a la necesidad de recurrir a un registro contable "diferenciado" de los gastos excepcionales que se realicen como consecuencia de la dana, un régimen específico para la incorporación de remanentes de crédito derivados de la ejecución del crédito extraordinario y una habilitación específica para agilizar la distribución de los créditos, así como para que se realicen los "ajustes técnicos y modificaciones presupuestarias" que posibiliten la reposición de los créditos que, con cargo a fondos, se hayan ejecutado para hacer frente a los gastos de la dana con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley.

Por último, recoge una modificación "puntual" de la vigente Ley de Presupuestos con el fin de incorporar un nuevo supuesto, asociado a la dana, que habilite para sobrepasar automáticamente el límite anual de endeudamiento.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de noviembre un acuerdo por el que se declaró 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' el territorio damnificado como consecuencia de la dana. Esta situación incidió "directa e inmediatamente" en toda la actividad de la Generalitat, incluyendo la financiera, modificando "de forma radical" sus objetivos y prioridades inmediatas.

Por lo que se refiere a las primeras decisiones adoptadas, desde el punto de vista financiero, una primera consecuencia ha sido la de retrasar la presentación en Les Corts de los Presupuestos de la Generalitat para 2025 y la de dar "apoyo directo e inmediato" a las diferentes conselleries con el fin de "asegurar una financiación ordenada de las medidas adoptadas en orden a la recuperación y vuelta a la normalidad de la zona afectada".

En este contexto, el Gobierno de España incluyó en el Real Decreto-ley 7/2024 una habilitación específica para atender los gastos extraordinarios como consecuencia de la inundación. Por ello, se tramita este decreto ley con un alcance "limitado a 2024, con independencia de que a lo largo de 2025 se tramiten nuevas normas que permitan complementar la financiación necesaria para hacer frente a los gastos de carácter excepcional consecuencia de la dana, de acuerdo con el programa de endeudamiento que se establezca al efecto".

"CONSENSO Y APOYO"

Sobre esta cuestión, Mazón, en declaraciones a los medios tras intervenir en el III Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'Los desafíos de la reconstrucción y el progreso', organizado por El Español, ha solicitado "consenso y apoyo" al resto de fuerzas parlamentarias ya que este decreto ley se ratificará en Les Corts.

Al respecto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha solicitado el "consenso y apoyo" al resto de fuerzas parlamentarias para poder ratificar en Les Corts "todos juntos y por unanimidad" este decreto-ley de ayudas, para lo que llamará "en las próximas horas" a los síndics de los grupos para poder pedirles ese apoyo.

"Creo que el pueblo valenciano no entendería otra cosa porque, a pesar de la refriega política que se vuelve muy dura por momentos, tenemos que hacer todos un esfuerzo en, por fin, lanzar un primer mensaje de unidad ante lo que es un decreto ley clave para poder hacer frente a las ayudas de la dana que está movilizando la Generalitat valenciana", ha recalcado.

Del mismo modo, les solicitará su apoyo para que "el Gobierno de Pedro Sánchez retome el Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario que, por primera vez los valencianos podríamos no tener, y que supondría un gravísimo colapso de nuestros pagos sociales". Con todo, ha lamentado que la respuesta del Ejecutivo central "a la mayor catástrofe natural ocurrida en España desde hace más de medio siglo sea que recurramos al endeudamiento".

En esta línea, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno, que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía lo aprobó este lunes y les han trasladado la autorización para el endeudamiento este mismo martes.

Así, ha recalcado que la respuesta del Gobierno en esta "tragedia" ha sido que la Comunidad Valenciana y la Generalitat Valenciana "se pueden endeudar para acometer todos los gastos necesarios y las inversiones necesarias para la recuperación y para la reconstrucción después de la dana".

"NOS CORRESPONDEN POR RECAUDACIÓN"

Sin embargo, ha hecho hincapié en que "los recursos del sistema de financiación no los regala (Pedro) Sánchez, no los regala el Gobierno de España" sino que "nos corresponden por la recaudación de los impuestos de todos los valencianos". "Y lo mismo ha ocurrido con estos 700 millones: ayer ellos mismos decían que el Gobierno de España iba a destinar a la recuperación de la dana 700 millones. No es así. Esto es un endeudamiento, que es lo único que el Gobierno de España ha hecho".

Por tanto, este dinero se incorporará al presupuesto de 2024 "como ingresos por endeudamiento, con sus consecuentes líneas en las partidas de gastos", ha detallado Merino, quien también ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos para la convalidación "ya que, más allá de que se trate de endeudamiento, el destino inmediato es la recuperación".

Merino ha recalcado que, durante la pandemia, se transfirieron a fondo perdido más de 2.800 millones de euros pero ha criticado que en esta ocasión la respuesta "ha sido que no". "De hecho, se estuvo vinculando por parte de la ministra y del Gobierno de España, incluso del presidente del Gobierno, la necesidad de tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para poder hacer transferencia de recursos a fondo perdido a la Generalitat, lo cual hemos explicado muchas veces que es rotundamente falso: no hace falta unos PGE para que esto ocurra", ha criticado.