Espanyol y Valencia enfrentan sus urgencias

Cornellà de Llobregat (Barcelona)/Valencia, 17 dic (EFE).- El Espanyol y el Valencia enfrentan sus respectivas urgencias en el RCDE Stadium, un duelo liguero clave, aplazado previamente por la dana, para dos conjuntos que buscan salir de la zona de descenso de la clasificación donde se encuentran instalados.

El equipo catalán empató en la última jornada contra Osasuna (0-0), un resultado que supo a poco al vestuario. En el que será su segundo partido seguido en casa, los blanquiazules intentarán hacer bueno el punto. Como local, el Espanyol ha mostrado su mejor versión este curso (cuatro victorias, un empate y tres derrotas).

Pese a que el resultado frente a Osasuna no convenció, los pupilos de Manolo González lograron mantener la portería a cero por segunda vez en este curso. La seguridad defensiva es una de sus consignas y no renunciarán a ello ante un rival que es, con tres dianas y junto al Getafe, el que menos marca a domicilio.

En el caso del Valencia, el entrenador Rubén Baraja está claramente cuestionado. En el caso de Manolo González, los últimos resultados parecen haber dado cierta estabilidad al banquillo. Pese a todo, el equipo asume que debe empezar a firmar triunfos para superar un bache de resultados e incertidumbre.

Sumergido en una vorágine de malos resultados que parece no tener fin, el Valencia estrena este miércoles en Cornellà su condición de colista, una posición de la que quiere salir pese a las bajas de José Luis Gayà, Giorgi Mamardashvili y también Rafa Mir, que no se entrenó esta semana por unas molestias musculares sufridas en el partido ante el Valladolid.

Pese a que el club ha analizado el futuro de Rubén Baraja tras la derrota en el José Zorrilla, el técnico se volverá a sentar en el banquillo del Valencia este miércoles, el inicio de una semana vital para un equipo que por sensaciones parece desahuciado y que tiene dos partidos, ante Espanyol y Alavés, para dejar de ser colista.

Obligado a reaccionar, Baraja se mostró muy vehemente en sus respuesta. "Soy el capitán del barco. Si el barco se hunde, el capitán se hundirá con el barco. No me voy a tirar antes", llegó a decir un técnico que insistió en que la plantilla "quiere" salir de la situación, pero que ese "clic" necesario en forma de victoria no llega.

No obstante, los precedentes ante rivales directos no son positivos, pues perdió ante Las Palmas cuando el equipo insular era último y repitió resultado ante un Valladolid que le cambió la posición, una razón por la que Rubén Baraja continúa intentando dar un cambio al equipo, probando incluso a Luis Rioja como lateral izquierdo ante la ausencia de José Luis Gayà.

Por eso mismo, quiere seguir agitando el árbol y si bien Rioja podría actuar como lateral o como extremo, Baraja podría incluir como segundo punta a André Almeida, que lleva sin ser titular en Liga desde el 10 de octubre, mientras Enzo Barrenechea y Javi Guerra se juegan ser el compañero de Pepelu en el medio del campo.

Por otra parte, los últimos cinco partidos entre el Espanyol y el Valencia en el feudo periquito presentan un balance igualado: dos empates, un triunfo para el cuadro y dos para el visitante. El precedente más reciente fue en la séptima jornada de la temporada 2022-23 y acabó con un 2-2.

- Alineaciones probables:

Espanyol: Joan García; Omar El Hillai, Kumbulla, Cabrera, Brian Oliván; Jofre Carreras, Král, Smith, Roca; Puado, Cardona.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Yarek; Diego López, Pepelu, Guerra, Rioja; André Almeida, Hugo Duro.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano).

Campo: RCDE Stadium.

Hora: 21:30 CET (20:30 GMT)

-------------------------------------------------------------------

Puestos: Espanyol (18º, 14 puntos), Valencia (20º, 10 puntos)

El dato: El Valencia es, junto al Getafe, el equipo que menos marca a domicilio.

La/s frase/s:

Antoniu Roca: "Tenemos que salir con todo y más en casa".

Baraja: "Soy el capitán del barco y si se hunde, me hundo con él; no me voy a tirar antes"

ESPANYOL:

Altas: Jofre Carreras (regresa tras sanción), Omar El Hilali (regresa tras sanción).

Bajas: Gragera (lesión), Pol Lozano (sanción).

Dudas:

Apercibidos: Romero.

VALENCIA:

Altas:

Bajas: Diakhaby, Thierry, Giorgi Mamardashvili, Rafa Mir y José Luis Gayà (todas por lesión).

Apercibidos: Pepelu.

