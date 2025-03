EL PP respalda a Junts para que el Congreso debata sobre la confianza a Sánchez

Madrid, 17 dic (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha expresado este martes su respaldo a que el Congreso debata la proposición no de ley de Junts para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza, sin adelantar el voto de su formación al fondo de la propuesta.

"Es un debate necesario", ha señalado el portavoz del PP durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado en Madrid, en el que ha señalado que su partido preferiría que el jefe del Ejecutivo hubiera disuelto las Cámaras y dado la palabra a los españoles en unas nuevas elecciones.

Al ser preguntado sobre si el PP respalda que esta iniciativa se debata, algo que debe decidir la Mesa del Congreso, Sémper ha afeado que se discuta la idoneidad de una iniciativa que cuenta con el visto bueno de los letrados y que su tramitación quede al "albur de una decisión política" de quienes ostentan el poder.

"Es sorprendente la utilización torticera de las instituciones, de la Mesa del Congreso", ha apuntado

El portavoz del PP no ha adelantado el voto de su partido al fondo de la proposición no de ley registrada por Junts, que en una iniciativa no vinculante pide que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, una prerrogativa que pertenece exclusivamente al presidente del Gobierno. EFE