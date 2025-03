Angel Torres: "Vamos a sufrir mucho menos de lo que muchos piensan"

Getafe (Madrid), 17 dic (EFE). – Ángel Torres, presidente del Getafe, aseguró este miércoles que su equipo sufrirá “menos de lo que muchos piensan” y lanzó un mensaje de optimismo para su entrenador, afición y jugadores, actualmente preocupados por la situación del conjunto azulón, al borde de los puestos de descenso.

El máximo mandatario del Getafe analizó la actualidad de su club durante el discurso de Navidad que ofreció a medios de comunicación y empleados. Habló de la falta de gol del Getafe, de la ausencia y posible regreso de Borja Mayoral y de la futura remodelación del Coliseum.

“Este año se han empeñado los resultados de que vamos a sufrir y vamos a sufrir menos de lo que muchos piensan. Hay que ser optimistas. El equipo está jugando bien, está dando la talla. La baja de Mayoral, que espero que la semana que viene cuando vuelva de vacaciones, le veamos en la alineación… Esperemos porque si no tendremos que buscar un sustituto”, dijo.

“Con Borja se acaban los pocos males, que no tenemos gol. Es una mala racha. No tenemos mucho gol, pero no nos meten muchos goles. El equipo está dando la talla. No solo los del primer equipo, también los del filial, que vienen cinco o seis cada partido y eso descoloca las cosas”, agregó.

Además, pidió a la afición que no se ponga nerviosa, porque “todos juntos” el Getafe llegará “más lejos” y afirmó que el culpable para lo bueno y para lo malo es él.

“No hay que criticar ni al entrenador ni a los futbolistas. Hay que apoyar al equipo. Somos de una ciudad de Madrid y ahora hay cinco equipos en la comunidad. El fútbol se ha igualado mucho e iremos a más”, añadió.

Asimismo, calificó el choque ante el Mallorca de la próxima jornada, la última del año, como clave y recordó todos los partidos que tendrá que disputar en el mes de enero el Getafe.

“Espero que ganemos, porque en enero tienen que venir grandes de Europa. Los que se van a repartir la Liga tienen que venir todos. Eso es bueno y malo. Hay que apretarse el cinturón”, apuntó.

Respecto a la remodelación del Coliseum, informó de que espera que el ayuntamiento otorgue la licencia definitiva al Getafe en el mes de enero y dijo que, hasta que no ocurra eso, no se compromete a dar fechas del inicio de las obras.

“La alcaldesa dijo que en enero tendremos la licencia. Voy a esperar, espero que así sea y no haya problemas. Vamos a esperar y si es así, espero comenzar las obras en abril. Los arquitectos van a hacer un campo que va a ser una maravilla. Vamos a crecer en torno a 1.500 localidades”, indicó.

“Sólo estamos pendientes de que el ayuntamiento, creo que va a ser así, que en enero tengamos la licencia. Estamos con los últimos retoques. Adjudicaremos las obras en enero, ya tenemos la empresa, no haremos público el nombre hasta que tengamos la licencia”.

Por último, habló sobre la situación del filial, en Segunda RFEF y en plena pelea por la primera plaza que da el acceso directo: “Quiero felicitarles, que lo están haciendo de escándalo. Este año nos va a tocar subir a Primera RFEF. Es el objetivo. No vale quedarse en el camino”. EFE